Alpha Wann de retour avec un morceau incroyable : bientôt la mixtape ?

Alors qu'Alpha Wann s'est remis à publier des morceaux en toute discrétion, le public est certain que ces actualités sont le signe que la "Don Dada Mixtape vol. 2" est en approche.

Cela fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, que le rap français attend avec impatience le retour d'Alpha Wann. Soit avoir un nouvel album, soit avec la suite de la "Don Dada Mixtape", projet qui avait secoué le rap français en plein confinement avec des morceaux incroyables et un casting de fou. Et même si aucune annonce officielle n'a été faite, Phaal est bien de retour. De nouveaux morceaux, ou des pépites jamais sorties, sont publiées régulièrement, comme cette semaine avec "Hollywood" qui a mis le feu au sein du public rap.

Il faut dire que le morceau est un bijou, encore une leçon de rap de la part du Don, qui enchaîne les références, avec un flow très carré, posé, une diction claire, et un discours que tout le monde peut comprendre. Pas de jeûnisme pour plaire à la nouvelle génération accro à la "new wave", Alpha Wann arrive en taulier avec un texte rempli de références cinématographiques : "Les bronzés font du ski", "Pulp Fiction", "Scarface", "Les Affranchis", "Maman j'ai raté l'avion", "Le dîner de cons", il y en a énormément.

Le morceau est bon, vraiment, rien à rajouter, avec cette prod aérienne de 3010 toujours aussi bouillant. Mais cette sortie soulève pas mal de questions. Car le morceau a été publié sur la chaîne Youtube Mota, qui publie régulièrement des titres jamais sortis jusqu'ici, depuis plusieurs semaines maintenant. Une chaîne sur laquelle on ne retrouve presque que des artistes proches de la galaxie Don Dada, comme Huntrill, TH, Esso Luxueux, Jazzy Bazz, 3010, Ikaz Boi,... Que des artistes qui mettent beaucoup de soin dans ce qu'ils font, avec une identité artistique forte, bref, une chaîne à suivre.

Il s'agit probablement d'une stratégie marketing un peu nouvelle, avec des faux leaks, qui seraient en fait supervisés par les membres d'une même structure pour faire un peu de buzz, et surtout, pour faire plaisir aux diggers, qui vont chercher les pépites plutôt que d'attendre que l'algorithme de Spotify ne les fasse monter. On ne sait pas qui se cache derrière la chaîne Mota TV, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'air d'avoir un plan !

Et on espère vraiment que dans ce plan, il y a la sortie de la "Don Dada Mixtape vol. 2", car tous les artistes du label sont bouillants en ce moment, le timing serait donc parfait. Mais Alpha Wann n'est pas du genre à se plier aux exigences des autres ni à leur calendrier, et c'est aussi pour ça que les gens l'aiment tant !