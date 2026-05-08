Aya Nakamura et La Rvfleuze surprennent avec le clip de "Sexy Nana"

Ce featuring entre La Rvfleuze et Aya Nakamura fait un peu sortir les deux artistes de leur zone de confort, et c'est aussi intéressant qu'inattendu.

Les featurings sont devenus incontournables dans le rap français, en particulier chez les gros artistes, qui n'hésitent pas à collaborer dans des logiques financières et marketing. Tout le monde feat avec tout le monde ou presque, mais il y a des fois où ces collaborations semblent un peu étranges, lorsque deux artistes dont les DA n'ont rien à voir décident de se mélanger. Et c'était un peu ce qu'on pensait après l'annonce du duo entre Aya Nakamura et La Rvfleuze, "Sexy Nana", dont le clip vient de sortir !

Car comme on le disait il y a quelques jours, les univers des deux artistes sont vraiment très éloignés. Aya Nakamura est dans la fête, la célébration, la luxure aussi parfois, quand La Rvfleuze est dans le sale, la rues, les embrouilles, les remords, le sombre. Mais le rappeur du 19ème n'a pas hésité à faire un pas vers la lumière dans ce morceau avec Aya Nakamura. Un peu plus d'egotrip, ça parle de marques de luxe, on le voit même sourire dans la vidéo, chose qu'on ne voyait pas souvent auparavant. Par contre, il garde les mêmes placements et la même manière de découper sur cette prod un peu hybride, et c'est efficace.

Quant à Aya, elle aussi n'a pas hésité à innover un peu, en laissant un peu le chant de côté pour presque se mettre à kicker elle aussi. Evidemment, elle ne fait pas du Hayce Lemsi non plus, calmons-nous, ça reste cohérent avec ce qu'elle a fait jusqu'ici, mais dans la forme, ça change pas mal et on est plutôt surpris. En tout cas, on valide le morceau, tout comme on valide la prod de Joé Dwèt Filé et Abl Génie qui nous ont fait du bon travail sur ce titre ! Et vous, vous en pensez quoi?