Rick Ross et French Montana s'affrontent en Verzuz !

Rick Ross et French Montana se sont affrontés lors d'un duel fratricide, dans le cadre du célèbre format "Verzuz".

On n'en entend pas spécialement parler plus que ça, mais Rick Ross est partout en ce moment. En featuring avec Lacrim, d'après une récente interview du rappeur du 94, mais aussi sur la scène du Zénith de Toulouse, en train de chanter "Hustlin", pour fêter l'anniversaire de Big Flo. Une scène vraiment pas habituelle en France, franchement, c'est fort. Mais on retrouve aussi Rozay dans un cadre bien différent : un battle Verzuz. Et pas contre n'importe qui : contre un frérot de longue date, French Montana !

Pour ceux qui ne sont pas très au courant de ce qu'est un format Verzuz, il s'agit d'un battle un peu particulier : un battle de classiques. Tout ça a vu le jour pendant la période du confinement, et le principe est simple : deux artistes qui s'affrontent, en rappant leurs morceaux classiques, et c'est ensuite au public de décider qui est sorti vainqueur. Et hier, entre French Montana et Rick Ross, difficile de les départager. Car les deux rappeurs sont des monuments du rap US, même si Rozay a un peu plus de gros titres à son actif.

En vérité, on n'a pas spécialement assisté à un affrontement, mais bien à une belle soirée de fête autour de deux artistes importants du rap US, qui ont collaboré à de nombreuses reprises : "Stay Schemin", "Pop That", "Nobody", et même encore très récemment sur "Minks in Miami". Hier soir, c'était donc l'occasion de voir s'affronter deux poids lourds, avec des morceaux cultes, comme "Hustlin", évidemment, et si French Montana a plus d'énergie sur scène, le charisme et la prestance restent du côté de Rick Ross, pour nous. En tout cas, ça fait plaisir de voir tout ça se passer dans la bonne humeur ! Même si, concernant la bonne humeur, on est un peu déçus de voir Rozay demander à ce qu'on retire les "vocals" de Drake sur "Aston Martin Music".

On a hâte de voir ces deux-là faire la paix et recommencer à nous sortir des dingueries, car ce clash n'a vraiment aucun sens...