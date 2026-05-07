Akon et Ne-Yo en concert à l'Accor Arena dans quelques jours !

Quand deux tauliers du R&B des années 2000 comme Ne-Yo et Akon passent en France pour un énorme concert, forcément, c'est un évènement !

Aujourd'hui, le R&B a quasiment disparu. Depuis la popularisation de l'autotune, et la diversification du rap avec l'introduction d'une grosse dose de mélodie, le genre qui était au sommet des charts dans les années 90/2000 est devenu presque invisible, même si on a pu voir que certains jeunes artistes tentent avec succès de le remettre à la mode depuis quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est que les légendes du R&B restent dans les mémoires, à l'image d'Akon et Ne-Yo qui unissent leurs forces pour nous proposer un énorme concert à l'Accor Arena le 12 mai !

Akon et Ne-Yo, deux véritables tauliers de l'industrie musicale il y a 20 ans, ont décidé de partir en tournée un peu partout dans le monde. Et notamment en France, à Paris plus exactement, puisqu'ils seront en concert à l'Accor Arena de Bercy, le 12 Mai prochain. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir deux stars sur la même scène en une seule soirée, et évidemment, les places sont parties très vite. Mais pas de panique : Générations vous propose de gagner les dernières places restantes pour le show !

Pour ça, rien de plus simple : il suffit de participer au jeu concours, en cliquant ici, et en remplissant le formulaire pour vous inscrire. Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort parmi les participants, et de remporter deux places pour assister au show d'Akon et Ne-Yo. Comme le concert est dans quelques jours, on vous conseille de vous dépêcher car là aussi, ça risque de partir vite !