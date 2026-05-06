Kaaris dévoile son nouveau morceau inédit dans "Rentre dans le Cercle", et c'est le feu

Depuis le retour de l'émission, "Rentre dans le Cercle" ne livre que des masterclass. Cette semaine, c'est Kaaris qui était mis à l'honneur, et il a rendu fier tout le 93.

C'était le retour qu'on n'attendait pas, mais dont tout le monde savait qu'on en avait besoin : lorsque Fianso avait annoncé la nouvelle saison de "Rentre dans le Cercle" il y a quelques mois, ça a mis le feu au rap français. Car cette émission était un morceau de culture, et on peut dire que c'est toujours le cas puisque les deux premiers épisodes ont déjà beaucoup fait parler. Mais cette semaine, on avait droit à un programme spécial pour le troisième épisode, consacré à Kaaris, qui a fait fort.

Car au lieu de participer à un épisode du Cercle plus traditionnel, comme tous les autres rappeurs français au final, Kaaris a eu droit à un petit traitement de faveur. Un Cercle exclusif, rien que pour lui, ce qui donne l'occasion au rappeur du 93 de présenter en exclusivité son tout nouveau single, "Le Sevranais". Forcément, ça donne à tout ça un côté un peu surprenant, un Cercle de 1 rappeur, on n'est pas habitués, mais heureusement Fianso est là pour indiquer qu'on est bien dans la bonne émission.

Deux rappeurs du 93 qui se donnent de la force l'un à l'autre, le symbole est fort et pour l'occasion, on a droit à un Kaaris très énervé, avec un flow bien agressif, et un découpage d'instru bien sauvage, grâce à quelques punchlines imagées comme il en a le secret. On ne sait pas si c'est à ça qu'il pensait quand il disait vouloir "sauver le rap" il y a quelques temps, ou si ça cache un projet plus grand, un album par exemple. Mais en tout cas, on est contents de le revoir !