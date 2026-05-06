Le Rat Luciano dévoile son "plus gros classique" du rap français

Le Rat Luciano a répondu à la question qui tue : quel est le plus gros albums classique de l'histoire du rap français ? Si vous êtes un fan du Rat, vous connaissez la réponse !

Il y a quelques semaines, on avait la surprise de voir Le Rat Luciano faire son retour sur le devant de la scène, avec un album solo, "Magma", qui a fini par sortir le 24 avril. Un bon projet qui renferme plein de morceaux très surprenants, notamment le featuring avec Ziak, "En Belle". Depuis, Le Rat a fait le tour des médias, il a même eu droit à son Grünt, et est passé sur France Inter, pour donner l'album qui, selon lui, est le plus grand classique de l'histoire du rap français.

Le Rat Luciano a beau être une véritable légende du rap game, même lui n'a pas pu esquiver la question posée par Mehdi Maizi dans son émission "A La Régulière" sur France Inter : quel est le plus grand classique du rap français ? Une réponse à laquelle l'ancien membre de la Fonky Family n'a eu aucun mal à répondre : pour lui, il s'agit de "L'Ecole du Micro d'Argent", d'IAM.

Le classique, c'est L'Ecole du Micro d'Argent. Sans discussion. Parce qu'on était là, tu vois, dans les clips, on était là. [...] C'était fort, il sont arrivés, sincèrement, et puis les thématiques étaient fortes.

De la sincérité, de l'authenticité, et des thématiques fortes, voilà la recette de ce classique pour Le Rat Luciano. Il a évidemment été relancé par le journaliste, au sujet du morceau "Demain c'est loin", monument d'écriture et un des sons les plus marquants du rap français.

Si on s'en rappelle encore aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose.

Effectivement, si on se rappelle du morceau presque 30 ans après sa sortie, c'est que le titre a vraiment quelque chose d'unique. Et cette interview était encore une fois l'occasion pour Le Rat Luciano d'envoyer un gros big up à IAM, qui sont un peu les "anciens" qui leur ont mis le pied à l'étrier à l'époque, en les faisant apparaître dans leurs clips, mais aussi en les invitants sur leurs morceaux, comme "Bad Boys de Marseille". Une époque formidable, comme le dirait un autre excellent rappeur...