T.I. dévoile la date de sortie de "Kill the King", et annonce un single avec Pharrell Williams

T.I. s'apprête à raccrocher les gants avec le tout dernier album de sa carrière, "Kill The King", dont il vient de dévoiler la date de sortie !

Il y a clairement un rappeur dont on ne s'attendait pas à parler autant depuis le début de l'année 2026 : il s'agit de T.I. Car il faut avouer que son prime semblait plutôt derrière lui. A 45 ans, le rappeur d'Atlanta, un des fondateurs de la scène trap de la ville, n'a plus rien à prouver mais il a gardé son esprit de compétition, comme on a pu le voir pendant son récent clash très médiatisé avec 50 Cent. Et on pourra le vérifier encore sur le dernier album de sa carrière, "Kill The King", dont il vient d'annoncer la date de sortie.

T.I. s'apprête donc à raccrocher les gants, après une carrière bien riche et longue de presque 30 ans, avec cet album "Kill The King", dont on connait désormais la date de sortie puisque le rappeur vient de la dévoiler : le rendez-vous est fixé pour le 13 mai 2026, d'après plusieurs médias américains. Une date qui semble étrange puisqu'elle n'est pas un vendredi, jour habituel des sorties dans l'industrie depuis des années, mais Tip veut peut-être justement prendre les gens un peu par surprise.

Une autre information concernant T.I. a également bien circulé sur les réseaux sociaux : son single "Let 'Em Know", sorti en janvier, a été certifié platine aux Etats-Unis, ce qui montre que le rappeur continue de rencontrer beaucoup de succès malgré le fait qu'il soit un ancien. Et l'artiste a également annoncé la sortie d'un autre single, encore avec Pharrell Williams, "Mr. Him", qui devrait être dévoilé en même temps que son album, la semaine prochaine. On va surveiller tout ça avec attention !