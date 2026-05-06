Ninho et Gazo réunis sur une grosse prod de Zeg P : ça sort cette semaine !

Quand trois grosse pointures du rap français comme Ninho, Gazo et Zeg P sont réunis sur le même morceau, le titre ne peut qu'être un carton. "Avion de Chasse" sort ce vendredi !

Même si la météo est globalement assez merdique sur tout le territoire français, on approche bientôt de l'été. Et qui dit saison estivale, dit aussi tube de l'été. L'année dernière, c'est "Charger" qu'on entendait partout, et en 2026, on ne sait pas encore quel morceau va être celui qui tournera dans toutes les soirées. Mais trois grosses têtes d'affiche du rap français viennent d'allier leurs forces pour nous proposer un titre qui risque de frapper fort : il s'agit de Ninho, Zeg P et Gazo, réunis sur "Avion de chasse".

Un morceau qui n'est pas encore sorti, mais dont les trois artistes ont commencé à faire la promotion sur les réseaux sociaux. Concernant Ninho et Gazo, plus besoin de les présenter, quant à Zeg P, ceux qui suivent le rap français de près depuis une dizaine d'années savent qu'il est un des meilleurs beatmakers de l'hexagone. "Longue Vie", "Khapta", "Moulaga", "Fade Up", et des centaines d'autres titres à grands succès : le producteur connaît son métier comme personne. Forcément, voir ces 3 pointures côte à côte sur un même morceau, "Avion de chasse", qui sort ce vendredi, ça promet !

D'autant qu'on a déjà le droit à un extrait du morceau, qui a fait le tour du web et des réseaux sociaux. Déjà, Gazo rappe, il semble avoir un peu laissé de côté la mélo, ça, c'est Ninho qui s'en charge pour le refrain, et on pense que les deux artistes ont fait le bon choix. Quant à la prod, ça se voit qu'elle est bonne, bien rythmée, sort un peu de l'ordinaire (sans être révolutionnaire non plus), mais on va attendre d'avoir le morceau dans sa version finale avant de juger pour de vrai. En tout cas, ce vendredi s'annonce mouvementé !