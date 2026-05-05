La Rvfleuze et Aya Nakamura : le featuring arrive bientôt !

Un extrait du featuring le plus improbable de l'année, "Sexy Nana", entre La Rvfleuze et Aya Nakamura, vient d'être dévoilé et ça s'annonce plutôt intéressant.

La saison 2025/2026 du rap français est clairement celle de La Rvfleuze, pour l'instant. Le rappeur est passé du statut de rookie hyper chaud à celui d'un des plus gros vendeur du moment, notamment grâce à son album "Numéro d'écrou" et à son freestyle COLORS qui ont rencontré un franc succès auprès du public. Forcément, un tel succès, ça vous ouvre quelques portes, et le rappeur du 19ème a choisi de saisir les opportunités qui s'offrent à lui, comme ce featuring avec Aya Nakamura dont un extrait vient d'être publié sur les réseaux sociaux.

Ce feat entre Aya Nakamura et La Rvfleuze s'annonce être la collab la plus improbable de l'année, tant on pensait que les univers des deux artistes n'avaient rien à voir ensemble. D'un côté, une Aya plutôt solaire, dans un délire assez dansant habituellement, et de l'autre, La Rvfleuze s'était jusqu'ici spécialisé dans la drill bien sombre, bien gangsta, quasiment sans aucune mélo. Mais finalement, ce feat, qui s'appellera visiblement "Sexy Nana", semble proposer une sorte de synthèse entre les deux DA. Sur une instru de trap assez agressive, mais très actuelle, on retrouve les deux artistes dans un mood egotrip qui leur convient très bien.

Ce genre de collab surprenante, c'est toujours intéressant, car ça permet aux deux artistes de sortir un peu de leur zone de confort et on dirait que Aya Nakamura et La Rvfleuze ont tous les deux fait un pas vers l'autre. Par contre, on a une mauvaise nouvelle pour le rappeur du 19ème : avec l'annonce de ce feat, c'est la fin du soutien envoyé par Booba, qui est en clash avec Aya depuis des mois maintenant... A moins que ce feat ne soit justement une réponse aux propos du Duc, qui comparait justement les chiffres des deux artistes il y a quelques mois.

On ne sait pas encore quand ça sort, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus !