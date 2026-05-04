Drake photographié en plein tournage dans un cimetière et sur un camion pour "ICEMAN"

Alors que l'attente autour de "ICEMAN", le prochain album de Drake, continue de monter, le rappeur a été photographié à plusieurs endroits, en plein tournage pour ce qui ressemble à des clips.

C'était probablement une des séquences promo les plus folles de l'histoire du rap US et même de la musique dans son ensemble : Drake a rendu fou tout le monde avec sa sculpture en blocs de glace, posée dans Toronto. Des blocs qui renfermaient la date de sortie de son prochain album, "ICEMAN", et sur lesquels les fans se sont donc rués, pioche à la main, pour défoncer tout ça. En attendant le 15 mai, date de sortie officielle du projet, les gens sont à l'affût de la moindre apparition publique de Drizzy, qui a été photographié dans des endroits assez insolites.

Maintenant qu'ils savent que "ICEMAN" arrive dans quelques jours, les fans guettent Drake à chaque sortie, et il a été photographié dans un endroit assez inédit ce weekend : dans un cimetière, à Toronto. Drôle d'endroit pour tourner un clip, mais si ça veut dire que Drizzy est de retour en mode sérieux, pour enterrer la concurrence, alors on a hâte de voir ça. Car après sa défaite en clash contre Kendrick Lamar, il va falloir un peu plus que des tubes rempli de mélodie pour remettre tout le monde d'accord.

Drake was allegedly seen filming a new 'ICEMAN' music video at a cemetery in Toronto last week 🧊 pic.twitter.com/ExflOHY9Gn — Kurrco (@Kurrco) May 3, 2026

Le cimetière n'est pas le seul endroit dans lequel Drizzy a été aperçu pour un tournage. Une vidéo de Drake a également été publiée par des fans sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit le rappeur canadien en train de rapper sur un énorme semi-remorque rempli de blocs de glace, ce qui valide la thèse selon laquelle il tournerait en ce moment des clips pour les singles extraits de son prochain album.

Vivement qu'il drop le projet, qu'on voit s'il est toujours le numéro 1 comme ses fans le pensent !