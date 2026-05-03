Meek Mill affirme avoir gagné 80 millions de dollars grâce au rap depuis son clash avec Drake

Le rappeur de Philadelphie Meek Mill fait de nouveau parler de lui.

Le rappeur de Philadelphie Meek Mill fait de nouveau parler de lui. Lundi 27 avril, l’artiste s’est exprimé sur le réseau social X pour revenir sur son parcours en tant qu’indépendant… et remettre les pendules à l’heure concernant son évolution depuis son clash avec Drake.

Dans une série de tweets, Meek Mill n’a pas mâché ses mots :

« Depuis que je suis indépendant, les choses ont pris une tournure bizarre », écrit-il. « Je fais toujours salle comble à tous mes concerts […] J'ai gagné environ 80 millions de dollars grâce au rap depuis le clash avec Drake. »

Une déclaration forte, qui vient directement contredire certains discours sur un prétendu déclin de sa carrière. L’artiste insiste d’ailleurs sur un point essentiel : son succès ne doit rien à cette rivalité médiatisée. « Et oui, je gagne toujours de l'argent ! », ajoute-t-il dans un autre message, déterminé à prouver que sa machine est toujours bien huilée.

Face aux interprétations, Meek Mill a tenu à clarifier ses propos. Selon lui, ces 80 millions de dollars ne sont pas une conséquence directe du clash, mais bien le fruit de son travail acharné et de sa constance musicale après cet épisode.

« Ce n'est pas à cause de cette histoire de conflit […] que j'ai réalisé le meilleur album de ma vie ! », précise-t-il.

Dans ses messages, le rappeur fait également référence à Charlamagne Tha God, figure médiatique influente et co-animateur du podcast The Brilliant Idiots. Ce dernier avait récemment affirmé que la carrière de Meek Mill ne s’était jamais réellement remise de son affrontement avec Drake. Des propos qui ont visiblement agacé le rappeur, qui n’a pas hésité à répondre avec virulence sur les réseaux sociaux.

Pourtant, avec le recul, le clash de 2015 apparaît davantage comme un tournant que comme une chute. Si l’épisode a pu ternir son image à court terme, il a aussi servi de moteur à une nouvelle phase créative. Meek Mill a enchaîné les projets solides, dont l’album certifié platine Championships, souvent considéré comme l’un des meilleurs de sa discographie.

Aujourd’hui, le rappeur revendique une trajectoire indépendante réussie, portée par des tournées complètes et une base de fans fidèle. Une manière de rappeler que dans le rap, les clashs font du bruit… mais ce sont les chiffres et la longévité qui font la différence.