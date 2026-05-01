Tiakola est de retour. Le rappeur vient de teaser son nouveau titre "Savage", premier extrait très attendu de son prochain album.

Après avoir été discret quelques temps, Tiakola relance la machine. L’artiste a dévoilé un teaser de son nouveau morceau "Savage", dont la sortie est prévue le 7 mai. Sur ses réseaux, il annonce clairement la couleur : "Après m3lo et BDLM, c’est le moment de passer à la saison finale famille". Un message qui confirme que ce titre marquera le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière.

Ce single sera le premier extrait de son deuxième album solo, quatre ans après le succès de "Mélo". Un projet très attendu par les fans, puisque Tiakola s’est imposé comme l’une des figures majeures de la nouvelle génération du rap français. Avec "Savage", le rappeur semble garder sa DA habituelle, et sa vibe mélodique qui a fait son succès : "J'reviens deux fois, plus savage, les appuis sont plus solides, plus savage plus savage".

En parallèle de ce retour musical, Tiakola sera également présent lors du Eleven All Stars 2, l’événement organisé par le streamer Amine, le 24 mai au Parc des Princes. Il assurera le show à la mi-temps aux côtés de SDM, avec un invité surprise annoncé.

Tout indique que Tiakola est prêt à marquer les prochaines semaines.