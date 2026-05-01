Kerchak livre son nouveau projet True Form et s'affiche sans masque

Après avoir braqué les projecteurs lors des Flammes 2026 avec un face reveal historique, Kerchak transforme l’essai : son nouveau projet "True Form" débarque enfin sur toutes les plateformes.

C’est l'événement majeur qui a secoué la scène urbaine cette semaine et enflammé les réseaux sociaux. En faisant tomber la cagoule en plein direct lors de la prestigieuse cérémonie des Flammes 2026, Kerchak a marqué d'une pierre blanche la fin d'un cycle artistique. Ce vendredi 1er mai, le rappeur ne se contente pas de balancer de la nouvelle musique ; il impose sa "True Form", sa forme réelle. Fini le mystère et l'anonymat, l'artiste s'affiche désormais à visage découvert sur ses réseaux officiels, affirmant une esthétique visuelle beaucoup plus personnelle et brute qui colle parfaitement à l'énergie de ce nouveau chapitre de sa carrière.

Pour cette sortie très attendue, Kerchak a concocté une tracklist solide de 13 titres inédits, tous façonnés par producteurs comme comme Jerzey, Clideur, ou encore Lowonstage. Le ton avait déjà été donné avec le single percutant "Love", disponible depuis le 23 avril dernier, qui permettait à sa base de fans de patienter. Mais aujourd'hui, c'est le grand saut dans le vide avec le projet complet.

Sa performance aux Flammes n'était qu'un teaser pour la suite. Aujourd'hui, Kerchak prouve qu'il peut porter un projet à visage découvert et continuer de mobiliser sa base. Avec cette mixtape ambitieuse, il franchit une étape charnière de son parcours et confirme qu'il a bien l'intention de s'imposer durablement sur la scène actuelle.