DaBaby pense qu'il est meilleur que Drake, Kendrick Lamar et J.Cole

Et il a le culot de vouloir collaborer avec eux après ça !

Le rap game n’échappe jamais aux déclarations fracassantes, et cette fois, c’est DaBaby qui relance le débat éternel du GOAT. Dans une récente interview accordée à Apple Music, diffusée le 24 avril sur YouTube, le rappeur n’a pas fait dans la demi-mesure : il affirme être meilleur que trois figures majeures du rap contemporain — Drake, Kendrick Lamar et J. Cole.

Une déclaration sans détour

Face caméra, DaBaby assume totalement son ambition et son ego XXL :

« À mille pour cent. À mille pour cent. […] Je suis le meilleur putain de rappeur », affirme-t-il avec conviction. Une phrase qu’il dit répéter régulièrement, notamment lors de ses freestyles, où il estime prouver son niveau.

Dans un paysage où beaucoup d’artistes revendiquent la première place, le rappeur originaire de Caroline du Nord insiste sur le fait que ses propos ne sont pas juste de la provocation :

« Je suis meilleur que ces mecs. Je le pense vraiment. »

Une polyvalence comme argument

Pour justifier sa position, DaBaby met en avant sa polyvalence musicale. Selon lui, il possède la capacité de s’adapter à tous les styles et de rivaliser avec les meilleurs, peu importe le terrain :

« J’ai l’impression d’avoir la capacité d’aller partout […] musicalement parlant. »

Un argument qui revient souvent chez les artistes cherchant à s’imposer dans la hiérarchie du rap US, où la versatilité est devenue une qualité essentielle.

Clash… ou stratégie ?

Si cette sortie peut être perçue comme un clash, DaBaby nuance tout de même ses propos. Loin de fermer la porte, il évoque même une envie de collaboration avec ceux qu’il considère pourtant comme ses rivaux :

« J’adorerais bosser avec ces gars-là […] est-ce que ça va m’ouvrir des portes ? »

Une manière habile de transformer une déclaration choc en opportunité artistique, tout en s’inscrivant dans une tradition bien ancrée du hip-hop : celle de la compétition.

Le débat est relancé

Avec cette prise de position, DaBaby remet sur la table une question qui divise les fans : qui domine réellement la scène actuelle entre Drake, Kendrick Lamar, J. Cole… et désormais lui-même ?

Entre confiance, provocation et stratégie de visibilité, une chose est sûre : dans le rap game, il ne suffit pas d’être bon — il faut aussi savoir le faire savoir.