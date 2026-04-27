SDM annonce un nouvel album pour bientôt : "Je suis vraiment sûr que ça va vous plaire"

Et on attend que ça !

On a enfin du nouveau dans l’univers du rap français concernant SDM ! Longtemps discret musicalement ces derniers mois, le rappeur reste pourtant omniprésent dans l’actualité, mais davantage pour ses projets annexes que pour sa musique.

S’il a récemment fait parler de lui avec la grande annonce du Eleven All-Stars contre l’Angleterre aux côtés d’Aminematue, ainsi que son rôle de président d’équipe dans la Kings League, les fans attendaient surtout du concret côté studio.

Un retour attendu après ALVALM

Depuis la sortie de son dernier album ALVALM, un projet qui a rencontré un gros succès commercial et critique, SDM s’est montré plutôt discret. Officiellement libéré de son label 92i, il n’a livré que quelques apparitions ponctuelles, notamment un couplet remarqué sur le projet d’Orelsan, mais sans véritable retour solo.

Cette période de silence semble toutefois toucher à sa fin.

Un nouvel album quasiment terminé

Sur sa story Instagram, SDM a en effet lâché une bombe : son prochain projet est déjà bien avancé, puisqu’il serait terminé à 90%. Et surtout, l’artiste se montre particulièrement confiant :

"Sincèrement j’ai jamais été aussi sûr de ce que je vais envoyer..

Je suis vraiment sûr que ça va vous plaire"

Une déclaration qui met forcément la pression et attise la curiosité des fans.

Une nouvelle étape après le 92i

Ce retour est d’autant plus scruté que SDM évolue désormais sans le cadre du 92i, et donc sans l’influence directe de Booba, avec qui les tensions ont récemment refait surface. Le rappeur doit désormais prouver qu’il peut exister pleinement en solo, en confirmant ou dépassant le niveau de ses projets précédents.

Un défi important pour SDM

La comparaison est inévitable : peut-il faire mieux que ses anciens projets sous 92i ? Peut-il conserver le niveau de popularité qu’il avait atteint ces dernières années ?

D’autres artistes comme Damso ont déjà réussi à s’émanciper avec succès de leur ancien label, même si cela a parfois divisé les fans les plus attachés à la première période.

Pour SDM, tout reste donc à écrire.

Une attente qui monte

Une chose est sûre : la hype est lancée. Entre sa confiance affichée, son retour progressif dans le rap et l’attente des auditeurs, ce nouveau projet pourrait bien marquer un tournant important dans sa carrière.

La balle est désormais dans son camp, et les fans n’attendent qu’une chose : écouter ce fameux nouvel album.