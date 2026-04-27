Lacrim annonce un nouveau feat avec Rick Ross

2026 est une grande année pour Lacrim !

2026 est une grande année pour Lacrim ! Après avoir sorti un projet italien "Cipriani" — qui, il faut le dire, fonctionne plutôt bien avec la présence d’artistes italiens talentueux — le rappeur continue sur sa lancée avec une annonce qui fait déjà beaucoup parler.

En effet, dans la vidéo de Just Riadh, qui a eu la chance de passer 24h avec le rappeur en Thaïlande, une information a particulièrement retenu l’attention des fans. Lacrim a teasé un nouveau feat qui risque de faire du bruit… et pas avec n’importe qui.

Il s’agira d’une collaboration avec Rick Ross !

Une annonce qui fait forcément plaisir, surtout quand on connaît l’historique entre les deux artistes. Pour rappel, Rick Ross, qui avait récemment fait une apparition surprise lors du concert de Bigflo & Oli à Toulouse, avait déjà collaboré avec le rappeur franco-algérien.

C’était en 2019, sur l’album Lacrim, avec le morceau "Never Personal", un titre marquant qui avait déjà posé les bases de leur connexion musicale.

Aujourd’hui, avec ce nouveau feat entre Lacrim et Rick Ross, l’attente est énorme. Maintenant que le morceau a été teaser, les fans espèrent une collaboration encore plus forte et marquante que la première.

Une chose est sûre : Lacrim ne compte pas ralentir en 2026 !