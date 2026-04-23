Uzi de retour en freestyle avec "Training Day"

Uzi revient brûler le micro avec sa toute nouvelle série de freestyles, dont il vient de dévoiler le premier épisode, "Training Day".

Le freestyle s'offre une renaissance dans le rap français ces derniers temps, et ça fait plaisir. Car l'exercice fait clairement partie des épreuves incontournables pour prouver que vous êtes un bon rappeur. Hier, c'est l'émission "Rentre dans le cercle" et ses célèbres freestyles qui faisaient un retour fracassant sur Youtube. Hasard du calendrier, ou mouvement de fond, c'est aujourd'hui le rappeur Uzi qui vient se rappeler à notre bon souvenir avec le premier épisode de sa série de freestyles, intitulé "Training Day".

Un retour qui fait plaisir, car Uzi était clairement une des sensations de la nouvelle génération du rap français il y a quelques années, lui qui avait fait péter tous les compteurs avec son morceau "A La Fête" il y a quelques années, suivi d'un album "Coeur Abimé" qui avait plutôt bien fonctionné. Là où ça fait encore plus plaisir, c'est que ce nouveau freestyle est tourné en collaboration avec la chaîne Youtube historique Daymolition, et eux aussi, ils font partie du patrimoine du rap français. Pour "Training Day", le rappeur s'est fait plaisir, avec une intro dans lequel on entend un bout des dialogues du film culte avec Denze Washington.

L'ambiance est street, à la fois menaçante et mélancolique, on retrouve le rappeur du 77 entouré de son équipe, avec des paroles qui nous parlent de rue et de business, évidemment, et ça fait plaisir de retrouver Uzi en forme, lui qui avait déjà sorti une reprise surprenante de "Retour aux Pyramides" il y a quelques temps. Le jeune connait ses classiques, et on a hâte de voir la suite !