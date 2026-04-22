Rentre Dans le Cercle frappe fort pour son retour avec Mac Tyer, La Fouine, Timar, ElGrandeToto, Konieur,...

Pour le retour de "Rentre dans le Cercle", Sofiane a ramené un sacré casting de brûleurs de micro, et le résultat est au rendez-vous. L'épisode 1 annonce de grandes choses pour la suite !

On n'a pas assez mesuré l'impact que Sofiane a eu dans le rap français et en dehors. D'un côté, il a quasiment remis le kickage et le rap de rue à la mode, à une époque où tout le game semblait s'orienter vers des flows lents, prédécoupés sauce trap mal copiée, ou vers de la mélancolie musicale à la PNL. De l'autre, il a montré à tout le monde que les rappeurs pouvaient être des businessmen sérieux et même élargir leurs horizons hors du game. Et avec "Rentre dans le cercle", il a mis la lumière sur tellement de rappeurs qu'on a la flemme de compter. Cette lumière, elle est de retour aujourd'hui, avec l'Épisode 1 de cette saison 4 de "Rentre dans le cercle".

Un retour qu'on attend depuis des mois, puisque Sofiane avait annoncé une nouvelle saison de son émission culte dès le début de l'année 2026. Désormais ça y est, l'épisode est là, et on peut dire que l'ambiance n'a aps bougé. Pour commencer, Fianso a la même énergie que lorsqu'on l'a quitté il y a quelques années. Mais surtout, le boss d'Affranchis Music nous a concocté un joli casting pour ce retour, avec de la nouvelle, de l'ancienne génération, des stars, des jeunes, du La Fouine, du Mac Tyer, du Wally Dia, du Konieur, du ElGrandeToto, FRS Taga, Adama Camara, Neissy, Timar, Six Coups MC,...

Bref, un retour réussi, avec des freestyles de qualité, et des interventions très pertinentes de la part des invités (gros cœur sur Adama, force à toi frérot), le tout hosté par un DJ Battle des grands soirs. Le problème avec tout ça c'est que maintenant on a envie de voir la suite ! Et vous ?