PLK dépasse Ninho avec "Grand Garçon", il atteint les 2 millions de ventes !

Alors que son dernier album, "Grand Garçon", se vend comme des petits pains, PLK vient de franchir le seuil des 2 millions d'albums vendus en carrière.

La guerre des chiffres est toujours en cours dans le rap français, et on est loin d'en connaître le vainqueur. Une guerre plutôt amicale et pacifique, à part pour ceux qui prennent ça très au sérieux à l'image de Booba, toujours là pour accuser ses rivaux de triche lorsque des chiffres de ventes paraissent un peu douteux. D'ailleurs, PLK s'était retrouvé dans l'œil du cyclone avec la sortie de son album "Grand Garçon", au démarrage très solide. Un album qui vient de dépasser le projet de Ninho, "MILS 4", et qui permet à sa carrière de dépasser un seuil mythique!

Car jusqu'ici, depuis le début de l'année 2026, la place de numéro 1 se disputait entre Ninho et PLK. Le premier avait fait kiffer tout le monde avec la sortie de "MILS 4" en tout début d'année, la suite de sa série de mixtapes historiques. Mais Polak est venu mettre un peu le bazar dans la hiérarchie, avec "Grand Garçon", sorti pourtant 2 mois plus tard que la tape de Ninho. L'album du rappeur du 92 s'est désormais écoulé à 132 000 exemplaires, contre 126 000 pour "MILS 4", c'est donc la plus grosse vente de l'année en France pour le moment.

🚨PLK détrône NINHO ! "Grand Garçon" est le projet le + vendu de 2026, devant "MILS 4" 🤯



PLK a aussi aujourd’hui dépassé le cap des 2 millions d’albums vendus en France 👏🇫🇷 pic.twitter.com/VHc7FxecfF — Rvpfr (@rvpfr__) April 21, 2026

Mais ce n'est pas tout : le fait que "Grand Garçon" se soit si bien vendu, et continue d'être écouté plus d'un mois après sa sortie, ça a permis à PLK de dépasser les 2 millions d'albums vendus pendant sa carrière. Ce qui le fait rentrer dans un cercle très restreint, parmi les 15 plus gros vendeurs de disques de l'histoire du rap français, même si tout n'est pas encore très clair concernant cette 15ème place qui se dispute entre Rohff, Niska et PLK.

Bref, un grand bravo à lui, et on imagine qu'on est loin d'avoir tout vu de la part du rappeur !