Drake : enfin une date de sortie officielle pour "ICEMAN"

On connait désormais al date du retour de Drake avec son nouvel album, "ICEMAN", et évidemment, la sortie aura lieu dans très peu de temps.

Les gens, et nous les premiers, l'annonçaient au sol, terrassé par Kendrick Lamar et son clash légendaire dont personne n'aurait pu se relever. En plus de ça, il est ciblé par les procès de tous les côtés, lâchés par ses potes, et a une réputation de chouineuse, lui qui a essayé de faire un procès à tout le monde à cause du succès de "Not Like Us". Mais en quelques jours, Drake semble avoir réussi à partiellement relancer sa hype, à coup de blocs de glace posés dans Toronto et aujourd'hui, il dévoile enfin la date de sortie de "ICEMAN".

C'est probablement un des coups marketing les plus réussis dans l'histoire du rap US, avec cette promo qui a rendu tout le monde fou : Drizzy avait disposé des blocs de glace dans Toronto, en cachant la date de sortie de son album à l'intérieur. Des centaines de fans sont venus pour exploser la glace et trouver la fameuse date de sortie, à coups de pioche, de masses, de lance-flammes même, et ils ont fini par arriver jusqu'au Graal : un cahier, dans lequel on peut lire "ICEMAN, May 15". La date de sortie du nouvel album de Drake est donc fixée au 15 mai prochain.

Le teasing aura été extrêmement long, puisque la première fois qu'on a entendu parler de "ICEMAN", c'était en août 2024. En vérité, on croyait même que Drake se faisait un peu dessus et avait peur de sortir quelque chose après la fessée prise pendant le clash face à Kendrick Lamar. Une hypothèse qui n'est pas non plus exclue, et l'avenir nous dira si on avait raison ou pas en regardant le contenu du projet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Drizzy semble être en train de réussir à retourner l'opinion publique à son sujet, en créant un moment 100% promo dont tout le monde se souviendra, et ça, c'est fort.