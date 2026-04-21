Jul dévoile la tracklist de "Oubliez moi" avec un seul feat !

A moins d'un mois de la sortie du prochain album de Jul, le projet se dévoile petit à petit, et le marseillais vient de nous sortir la tracklist.

Après un début d'année un peu timide, les grosses sorties commencent à s'enchaîner assez rapidement dans le rap français, et comme chaque année depuis plus de dix ans maintenant, Jul est au rendez-vous pour nous sortir un album lors du premier semestre. Cette fois, le projet s'appellera "Oubliez-moi", et on ne sait pas si l'OVNI veut nous faire passer un message comme quoi il veut qu'on le laisse tranquille, mais en tout cas, le projet approche à grands pas. La date de sortie est fixée au 15 mai 2026 et pour nous faire patienter, l'artiste vient d'en dévoiler la tracklist.

Encore 3 semaines environ à patienter avant la sortie du prochain album de Jul, qui succèdera à "TP sur TP" sorti en décembre 2025. Presque 6 mois d'absence, c'est très long pour l'OVNI, qui a habitué ses fans à un rythme de 4 projets par an même s'il semble avoir un peu ralenti la cadence ces dernières années. "Oubliez-moi" comptera donc 21 titres, un projet assez long, ce qui, pour le coup, est assez habituel pour le J. Là où c'est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'un seul featuring sur l'album : "La calle" avec Houari, membre du Ghetto Phénomène, et avec qui Jul a déjà collaboré à de très nombreuses reprises.

Pour l'instant, au vu des noms des morceaux écrits dans la tracklist, on dirait bien qu'aucun single n'a été dévoilé, mais on imagine que le marseillais devrait prochainement sortir des morceaux et des clips pour mettre un coup de projecteur sur cet album à venir. Ce sera le moment de voir si Jul rivalise en termes de ventes avec Ninho, PLK, ou La Rvfleuze, les trois plus gros vendeurs du game depuis le début de l'année 2026, ou s'il écrase la concurrence comme d'habitude.