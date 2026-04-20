Drake: des blocs de glace posés dans Toronto, "ICEMAN" en approche ?

Après l'explosion qui a eu lieu dans la ville la semaine dernière, Toronto est à nouveau le théâtre de ce qui pourrait être le nouveau coup de comm' de Drake: des blocs de glace ont été disposés dans la ville.

Le mystère continue de planer autour du nouvel album de Drake, "ICEMAN", dont on ne connait ni la date de sortie, ni la tracklist. En vérité, on ne sait pas grand chose sur cet album, si ce n'est qu'on l'attend depuis bien trop longtemps maintenant et qu'on a l'impression que le canadien a plus mis le paquet sur la promo que sur le contenu. Car les potentiels singles sortis sont assez faibles pour le moment. Et en parlant de promo, justement, un nouveau coup de comm' de Drake à Toronto semble être en rapport avec cet album.

Si on parle de "nouveau coup de comm'", c'est parce qu'à la fin de la semaine dernière, une explosion retentissait dans le ciel de la ville, et que les autorités ont rapidement communiqué qu'il s'agissait d'un évènement totalement maîtrisé, dans le cadre d'un tournage. Immédiatement, les gens ont pensé à Drake, le seul artiste canadien capable de déployer autant de moyens pour de la promo. Et cette semaine, on passe du feu à la glace, puisque des vidéos circulent sur Internet montrant d'énormes blocs de glace disposés dans certains endroits de la ville. Tous ces blocs forment des murs et là encore, il est possible que tout ça ait été fait pour un tournage.

Rien ne relie officiellement Drake à ces blocs de glace pour le moment, mais comme tout le monde attend son album, et que le disque s'appelle "ICEMAN", forcément ça fait parler beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. On espère vraiment que le rappeur n'a pas déployé tous ces moyens pour au final nous pondre un album "mid", ça signerait vraiment la fin de sa hype.