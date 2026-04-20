Damso vient-il d'annoncer son nouvel album?

Damso a fait des mises à jours énigmatiques sur son compte Instagram, qui semblent indiquer qu'un nouveau projet est dans les tuyaux.

C'est probablement la "retraite" la plus courte de l'histoire du rap français, à égalité avec celle de Booba, qu'il était censé prendre après la sortie de "Ultra". Damso avait annoncé qu'il prendrait sa retraite après "Beyah", qui devait être son dernier album. Un projet sorti en 2025 et qui a rencontré un certain succès, même si on reste pour le moment assez loin des scores de "Ipséité". Mais finalement, l'artiste a décidé de ne pas encore raccrocher les gants, et il pourrait bientôt faire son retour avec un nouveau projet.

C'est en tout cas ce que laisse deviner la communication de l'artiste, puisque Damso a fait le ménage sur son compte Instagram, compte qu'il avait d'ailleurs désactivé au début de l'année 2026. Le compte est à nouveau actif, et dans la bio, on y trouve un petit message énigmatique, mais qui semble annoncer de grandes choses: "TEMPLE ⅢΔ, en prépa". Evidemment, ça s'affole sur Twitter et tout le monde est persuadé qu'il s'agit de son prochain album, ce qui est bien possible.

Car à la fin de l'année 2025, le rappeur belge avait déjà affiché sa volonté de sortir un nouveau projet, sans en dire plus, ni dévoiler s'il s'agit d'un album ou de quelque chose hors musique. En tout cas, Damso continue à tenir ses fans en alerte avec sa communication énigmatique, on va suivre tout ça de près dans les prochains mois.