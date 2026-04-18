Jul dévoile la date de sortie et la cover de son album "Oubliez moi"

Jul est de retour, il vient de dévoiler la date de sortie et la cover de son prochain album, "Oubliez moi", qui arrive bientôt !

Il avait laissé le rap français en sang, après une année 2025 de haute volée au niveau des ventes, avec ses deux albums "D&P à vie" et "TP sur TP", en plus de son concert au Stade de France. Mais depuis, Jul était passé en mode avion, on ne le voyait quasiment plus, jusqu'à il y a quelques semaines où l'OVNI a ressorti un single en compagnie d'un artiste égyptien. Il en a profité pour annoncer dans la foulée l'arrivée de son album, "Oubliez moi", dont il vient de dévoiler la cover et la date de sortie!

La semaine dernière, Jul envoyé un message à ses fans, un peu paniqué : il était en train de boucler son album, et n'avait pas de cover. Il prévoyait de faire appel à ses fans, comme il en a l'habitude, pour réaliser la pochette du CD, mais il s'y est pris un peu tard. Heureusement, la team Jul a répondu présent, et plusieurs propositions ont été soumises au rappeur, qui vient de dévoiler son choix comme on peut le voir dans la vidéo postée sur son compte Instagram. On y voit Jul, assis sur le toit du Vélodrome, en train de regarder Marseille et l'horizon.

Une cover qui colle bien avec le titre de l'album. Mais on trouve une autre information avec la vidéo : la date de sortie du projet, fixée au 15 mai 2026, juste avant son nouveau concert au Stade de France! Le J affirme aussi que les précommandes sont ouvertes pour son album, qui devrait, encore une fois, réaliser des chiffres impressionnants. On fait confiance à l'OVNI pour ça !