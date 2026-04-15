No Limit annonce un énorme Bercy avec Orelsan, SDM, Gazo, Hamza, Leto,...

No Limit annonce un énorme Bercy avec Orelsan, SDM, Gazo, Hamza, Leto,...

No Limit vient de dévoiler la liste des invités de son concert à l'Accor Hotel Arena, et on dirait bien qu'on est sur un des plus gros concerts de l'histoire du rap français.

Les concerts ont participé à bâtir l'histoire du rap français. On se souvient notamment du 22 mai 1998 à l'Olympia, avec ce concert pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui avait réuni tout le Secteur Ä et marqué les esprits. On se souvient aussi de légendaires shows de NTM, d'IAM, de vrais moments d'histoire et de communion entre les artistes et le public. A ce sujet, le label No Limit est justement en train de nous proposer un des plus gros line-up de l'histoire de notre musique, avec ce concert du 18 novembre 2026 à l'Accor Hotel Arena.

On imagine que le label voulait frapper un grand coup, et ça s'annonce plutôt réussi : No Limit s'est associé avec Allo Floride, un label parisien, pour annoncer un concert gigantesque à l'Accor Arena, qui aura donc lieu en novembre prochain. Et la programmation ferait pâlir d'envie la pluaprt des festivals, qui, eux, durent pourtant plusieurs jours : Orelsan, Gazo, Heuss l'Enfoiré, Hamza, Tiakola, SDM, Leto, La Rvfleuze, Landy, L2B, La Mano 1.9, Ronisia, Nono La Grinta, Bamby, Vacra, R2, JRK19, Merveille et Bosh, tous seront présents ce soir-là pour mettre le feu à la salle. 

La billetterie est déjà ouverte, et au vu de la vitesse à laquelle partent les places de concerts habituellement pour un seul artiste, on vous conseille de vous dépêcher si ça vous intéresse ! Pour les tickets, ça se passe ici. Le moment promet d'être incroyable, on espère qu'on aura de grosses surprises pendant la soirée !

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