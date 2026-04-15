No Limit annonce un énorme Bercy avec Orelsan, SDM, Gazo, Hamza, Leto,...

No Limit vient de dévoiler la liste des invités de son concert à l'Accor Hotel Arena, et on dirait bien qu'on est sur un des plus gros concerts de l'histoire du rap français.

Les concerts ont participé à bâtir l'histoire du rap français. On se souvient notamment du 22 mai 1998 à l'Olympia, avec ce concert pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui avait réuni tout le Secteur Ä et marqué les esprits. On se souvient aussi de légendaires shows de NTM, d'IAM, de vrais moments d'histoire et de communion entre les artistes et le public. A ce sujet, le label No Limit est justement en train de nous proposer un des plus gros line-up de l'histoire de notre musique, avec ce concert du 18 novembre 2026 à l'Accor Hotel Arena.

On imagine que le label voulait frapper un grand coup, et ça s'annonce plutôt réussi : No Limit s'est associé avec Allo Floride, un label parisien, pour annoncer un concert gigantesque à l'Accor Arena, qui aura donc lieu en novembre prochain. Et la programmation ferait pâlir d'envie la pluaprt des festivals, qui, eux, durent pourtant plusieurs jours : Orelsan, Gazo, Heuss l'Enfoiré, Hamza, Tiakola, SDM, Leto, La Rvfleuze, Landy, L2B, La Mano 1.9, Ronisia, Nono La Grinta, Bamby, Vacra, R2, JRK19, Merveille et Bosh, tous seront présents ce soir-là pour mettre le feu à la salle.

La billetterie est déjà ouverte, et au vu de la vitesse à laquelle partent les places de concerts habituellement pour un seul artiste, on vous conseille de vous dépêcher si ça vous intéresse ! Pour les tickets, ça se passe ici. Le moment promet d'être incroyable, on espère qu'on aura de grosses surprises pendant la soirée !