Niska rejoint la programmation des Ardentes !

La programmation des Ardentes était déjà terrifiantes, et voilà que maintenant c'est Niska qui vient s'y rajouter. L'édition 2026 du festival s'annonce historique !

La compétition du rap game s'est aussi invitée parmi les festivals, et désormais, chaque année, on assiste à une course effrénée pour savoir qui aura la programmation la plus prestigieuse. Et à ce petit jeu là, Les Ardentes s'en sortent souvent pas trop mal. Pour l'édition 2026, on devrait encore avoir droit à du haut standing, et on croyait d'ailleurs que la programmation complète du festival avait été révélée il y a quelques semaines. Mais les organisateurs nous gardaient encore une surprise : la présence de Niska, qui vient de s'ajouter au line-up.

C'est donc la grosse news du jour: Niska sera de la partie aux Ardentes 2026, dès le premier jour des festivités puisqu'il est programmé pour le 2 juillet, et que le festival durera du 2 au 5. Le rappeur du 91 passera donc sur scène le même jour que Playboi Carti, Theodora, Vald avec Vladimir Cauchemar et Todiefor, Rilès, Fianso, Houdi, Kerchak, So La Lune et de nombreux autres artistes, et tout ça, juste pour le premier jour.

Les Ardentes 2026 s'annoncent une fois de plus comme le festival avec le plus gros line-up rap de l'année, et on devrait assister à quelque chose d'historique cette année, puisque toutes les grosses têtes de l'industrie musicale semblent avoir pris rendez-vous pendant ces 4 jours de festivités : Booba, les Black Eyed Peas, Future, Djajda & Dinaz, Aya Nakamura, Leto, PLK, Josman, et tellement d'autres ! Ils reste évidemment des places disponibles, en vous rendant sur le site officiel de l'évènement.