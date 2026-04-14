Le Rat Luciano très élogieux envers Jul : "ça me parle beaucoup..."

Le Rat Luciano va peut-être froisser les puristes, mais il a envoyé plein de compliments à Jul lors de sa dernière interview. C'est Marseille bébé !

Des artistes qui font l'unanimité dans le rap français, il n'y en a pas beaucoup. Et parmi eux, on en trouve un qui vient de Marseille, et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est un des plus grands rappeurs de l'histoire de France : Le Rat Luciano. Son talent pour l'écriture, sa simplicité, son humilité, en font une personnalité respectée par tous dans le game, de l'ancienne à la nouvelle génération. Alors qu'il s'apprête à sortir son nouvel album "Magma", Le Rat en a profité pour envoyer plein de compliments à son "petit frère", Jul.

Le Rat Luciano était en effet invité par l'émission Clique, dans le cadre de la promotion de son album, "Magma", qui sortira le 24 avril. L'émission n'est pas encore sortie sur les plateformes, mais on imagine que ça ne devrait pas tarder, et un extrait a déjà commencé à faire le tour du web. ils 'agit du moment où Mouloud Achour le questionne sur ses rapports avec la "nouvelle" génération de rappeurs marseillais comme Jul, SCH ou encore Soprano (qui n'est plus si jeune, mais un peu plus que Le Rat). Et le membre de la Foky Family a multiplié les éloges envers le J :

Beaucoup de respect pour le J. Ce qu'il a ramené dans le musique, ça me parle beaucoup parce que ça me ressemble, un petit peu comme quand j'étais jeune, ce côté spontané, ces flows imprévisibles. Et en même temps sa musique, elle es tallée super loin. Il y a des "types Jul" aujourd'hui. Il a marqué l'époque au fer rouge.

Il a ensuite expliqué que les sessions studios avec Jul se passent très simplement, que l'OVNI avait ses propres techniques et qu'il le trouvait "super fort". Une prise de position de la part de l'artiste qui va faire couiner les puristes, mais qui est logique quand on regarde la manière dont les deux artistes posent au micro : en livrant ce qu'ils ont sur le cœur, sans maquiller la réalité. Les deux rappeurs ont chacun beaucoup d'humilité, encore un point commun, et ils ont désormais de nombreux feats ensemble, donc là encore, logique qu'ils s'apprécient.

Dans la suite de l'extrait vidéo, on voit également Soprano et SCH envoyer des compliments au Rat Luciano, qui reste un modèle pour tous les artistes du 13. Toujours aussi humble, le rappeur de la FF répond qu'il est très fier et admiratif de cette nouvelle génération :

30 ans en arrière, ils disaient que le rap allait s'arrêter. Tu regardes aujourd'hui, ça continue, et ça va continuer 50 ans après je pense, j'espère !

On l'espère aussi évidemment, et on remercie l'ancien pour ses paroles pleines de sagesse, comme toujours, et loin des débats partisans qui font parler les gens sur Twitter.