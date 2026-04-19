Lacrim : le top 10 de ses meilleurs featurings, avec Mister You, Booba,...

Lacrim fête ses 41 ans aujourd'hui, et c'est l'occasion de se repencher sur le parcours du rappeur du 94, qui a terrifié tout le monde dans le game à son arrivée.

Lorsque les rappeurs français se sont mis à faire du gangsta rap, rapidement, les gens ont trouvé qu'ils n'étaient pas crédibles. Pourtant, il y en a au moins un qui aura réussi à être crédible dans ce créneau, vécu oblige : c'est Lacrim. Le rappeur du 94, au passé mouvementé, a excellé dans ce registre avant d'élargir un peu son horizon musical depuis quelques années. Alors que le rappeur fête son 41ème anniversaire aujourd'hui, 19 avril 2026, on a décidé de revenir sur un aspect de la carrière de Lacrim que les gens oublient souvent : le partage, avec un top 10 de ses featurings les plus marquants !

Freestyle Booska-P avec SCH, Brulux, Sadek, Nessbeal

On commence par un véritable morceau d'histoire du rap français, un moment qui est encore dans toutes les mémoires. Année 2015, Lacrim est en pleine cavale pour une histoire de merde (des empreintes retrouvées sur une arme qui a servi dans un clip), et le rappeur se balade entre l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. C'est à ce moment que les caméras de Booska-P viendront le retrouver, dans une chambre d'hôtel, entouré de ceux qui sont ses proches à l'époque, pour lâcher un freestyle d'anthologie qui restera gravé dans l'histoire. "Coup d'schlass, balayette, patate, béquille", rien à ajouter.

"Et ouais mon Pote" avec Mister You

On remonte maintenant un peu dans le temps, direction 2012. Une époque où les rues de la France entière commencent à parler tout le temps de la nouvelle sensation du rap de rue : Lacrim. Le rappeur a acquis de la visibilité grâce à un pote à lui, un certain Mister You, véritable star du game à ce moment. De nombreux feats de bonne qualité ont eu lieu entre les deux rappeurs, mais "Et oauis mon pote" est l'un des meilleurs. Entre les samples des dialogues de Scarface, le couplet de Mister You qui est une folie, le refrain et le couplet de Lacrim menaçants comme il faut, l'attitude hyper street qui se dégage du morceau, on est sur une petite pépite !

"AWA" avec French Montana

On enchaîne avec un énorme classique de la discographie de Lacrim, et qui est peut-être aussi un des titres les plus streamés de French Montana, pourtant rappeur US. Sur une grosse prod de Kore et Aurélien Mazin, on retrouve le français énervé comme rarement, et French Montana qui qui surjoue l'egotrip en full insolence, et qui fait un très gros taff d'ambiance sur le titre. Résultat : un banger, un vrai de vrai. "Nouvelle caisse, nouvelle liasse, Rolls Royce, Pétasses", rien à ajouter, l'ambiance est déjà bouillante.

"On va tout perdre" avec Mister You

On repart en arrière, en 2013, sur l'EP "Né pour Mourir", encore une fois avec Mister You. Les deux rappeurs étaient inséparables à l'époque, pour notre plus grand bonheur, comme sur ce morceau où l'attitude froide très gangsta se mélange avec des constats beaucoup plus conscient : "sommes-nous vraiment des modèles ?". On a d'ailleurs du mal à ne pas y voir un clin d'œil à "Qui est l'exemple", morceau classique d'une autre légende du 94. Le tout, avec un refrain encore bien punchy, un titre qui tournait de fou dans les voitures à l'époque !

"Oh Bah Oui" avec Booba

On s'attaque maintenant à un monument du rap français de ces dix dernières années, avec ce featuring entre Lacrim et Booba, qui arrive au moment où les deux rappeurs sont au top de leur popularité. Lacrim, avec son charisme énorme, son attitude menaçante et son vécu de fou, sa crédibilité, la panoplie full Philipp Plein à l'époque, et Booba avec sa science de la rime qui perfore et des références subtilement dissimulées dans son couplet. Tout ça avec un refrain simple, mais très méchant, et le résultat est un morceau avec une énergie incroyable.

"C'est nous" avec Niro

Que serait ce top 10 sans le featuring entre les deux rappeurs les plus respectés par la rue de ces dernières années dans le rap français ? Un feat qui tombe au début de la carrière de ces deux futurs tauliers, qui, s'ils ont déjà commencé à rapper depuis plusieurs années, ne sont pas encore bien installés. Par contre ce morceau, rempli de fierté de représenter la rue, en mettant bien une distance avec les "chanteuses" comme Lil Wayne et T-Pain. C'est la vraie rue, c'est les cités de France poto ! Un son à écouter avec une veste en cuir d'ancien pendant le café-clope.

"Wild Boy (remix)" avec Kamelenouvo, Wanis, Hayce Lemsi, Niro, Le Rat Luciano, Kalash l'Afro et Still Fresh

On passe à un des morceaux les plus lunaires de l'histoire du du rap français. Entre l'intro de Brulux ("un homme, une femme, un trou c'est un trou khoya"), le couplet de Lacrim qui montre que lui aussi il peut faire 10 000 flows différents, Kalash L'Afro qui nous lâche dinguerie sur dinguerie, Le Rat Luciano qui met encore tout le monde d'accord (et si t'es pas content, "Ratatata, ramasse les douilles"), Niro qui tente des placements de malade et ça passe, Still Fresh très en forme, Hayce Lemsi bouillant comme d'hab, et Kamelenouvo qui fait honneur à sa ville, on tient quelque chose de très fort. Le tout, sur l'instru trap bien culte de "Wild Boy", de MGK, ça ne pouvait que devenir classique.

"La moula" avec Gradur, Alonzo et Niska

On passe maintenant à un morceau qui est un peu "confidentiel", dans le sens où il ne figure dans les tops streams d'aucun des artistes présents. Pourtant, il s'agit d'une petite dinguerie, un morceau très représentatif de l'ambiance qu'il y avait dans le rap français à l'époque (2015, trap énervée), avec un casting 5 étoiles composé des plus gros artistes du moment, qui sont au top de leur forme, et le résultat c'est un bon gros banger trap comme on n'en fait plus aujourd'hui, dans lequel Lacrim est lui aussi très bouillant.

"On fait pas ça" avec Lil Durk

Lacrim fait partie des rares rappeurs français à avoir plusieurs morceaux réussis avec des artistes américains. Et pas n'importe lesquelles : de grosses pointures. En plus, avec Lil Durk en 2014, on est sur un artiste qui n'a pas encore énormément de notoriété en France, et ça prouve que Lacrim est un vrai connaisseur, en plus d'avoir des connexions avec les plus gros gansgta rappers des USA. Un morceau surprenant, avec un Lacrim qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans ce registre en 2014, et un Durk qui, sans révolutionner le rap, livre un couplet sérieux, et ouvre les prote de son hood pour le clip. Et quand on sait comment ça peut devenir chaud à Chicago, ce n'est pas rien !

"Liquide" avec SCH

On termine par un featuring emblématique, même s'il nous fait ressentir un peu de nostalgie : celle de l'époque où Lacrim ramenait au rap français un des artistes les plus marquants du game, le S, avant qu'ils ne finissent par s'embrouiller. Pour donner de la force à SCH sur son album, Lacrim arrive avec un des meilleurs couplets de sa carrière, entre la phase sur les mathématiques et celle sur ses petits qui peuvent fumer Le Banner, le flow qui change entre kickage et autotune, bref, une dinguerie. Dommage que l'aventure se soit arrêtée peu de temps après...