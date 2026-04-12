Fetty Wap affirme avoir donné un million de dollars à un ami, et depuis, ils ne se parlent plus.

Fetty Wap affirme avoir donné un million de dollars à un ami, et depuis, ils ne se parlent plus.

Le rappeur se souvient avoir donné son premier chèque d'un million de dollars par loyauté, et avoir perdu cette relation.

Le rappeur Fetty Wap s’est récemment confié sur l’une des décisions les plus marquantes — et coûteuses — du début de sa carrière. Une révélation aussi surprenante que révélatrice de son état d’esprit à l’époque de son ascension fulgurante.

Lors de son passage dans l’émission The Crew Has It, l’interprète de Trap Queen a expliqué avoir donné son tout premier million de dollars à un ami proche, respectant une promesse faite bien avant la célébrité.

« J’avais mon premier chèque d’un million de dollars en main, celui à qui je l’ai donné, je n’ai plus jamais parlé. Je ne l’ai jamais revu. Ouais, je ne le reverrai jamais », a-t-il déclaré.

Une décision guidée par la loyauté

Derrière ce geste radical, une valeur essentielle pour Fetty Wap : la loyauté. Selon lui, cet ami avait joué un rôle clé dans ses débuts, en investissant financièrement pour lui permettre de lancer sa carrière.

« Ouais, parce que c'était ma promesse, vu qu'il avait mis tout l'argent pour qu'on puisse vraiment s'éclater », a-t-il expliqué.

À une époque où tout restait encore à construire, le rappeur n’a pas hésité à tenir parole, même lorsque les enjeux financiers sont devenus colossaux.

Deux chèques, une décision instantanée

Fetty Wap raconte avoir reçu la somme en deux parties : 500 000 dollars chacun. Face à ces liasses, sa décision a été immédiate.

« C'était deux chèques, 500 000 $ et 500 000 $… Je regarde ces liasses et je me dis : [tiens] », se souvient-il. « Et il me demande : “Qu'est-ce que tu veux avec ça ?” Je réponds : “C'est à toi, tout va bien.” »

Un moment presque irréel, qui marque un tournant à la fois financier et humain. Pourtant, malgré ce geste, leur relation n’a pas survécu.

« Je ne l’ai jamais vu », a-t-il ajouté, évoquant à la fois l’argent… et l’amitié.

Aucune rancune, mais une leçon

Malgré cette rupture brutale, Fetty Wap insiste sur un point : il ne ressent aucune rancune. Pour lui, cette histoire s’inscrit dans une période où lui et son entourage apprenaient encore à gérer le succès.

« Je n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est juste de la loyauté », a-t-il déclaré. « Je ne blâme personne… on n'en savait tout simplement pas grand-chose, tous les deux. »

Une vision lucide, presque apaisée, qui montre une certaine maturité face aux erreurs du passé.

Un mindset tourné vers le long terme

À l’époque, l’artiste ne voyait pas ce million de dollars comme une perte, mais comme une étape dans un parcours plus large.

« Quand on a eu cet argent, mec, on était tranquilles. Je savais que ce million allait revenir de toute façon », a-t-il confié. « Je n’y ai pas réfléchi comme ça… Je tiens parole. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. »

Au-delà de l’anecdote, cette histoire met en lumière un trait souvent sous-estimé dans le rap game : l’importance de la parole donnée. Quitte à en payer le prix fort.

 
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