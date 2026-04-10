Naza annonce son album "RDF" avec un teaser hilarant, juste avant son Bercy

Naza va finalement sortir un projet, "RDF", juste avant son concert à l'Accor Arena. Et pour annoncer tout ça, il nous a offert un teaser rempli d'humour et d'autodérision.

Il y a du mouvement du côté de Naza, en ce mois d'avril 2026 qui s'annonce bien chargé pour l'artiste de Creil ! Le chanteur, découvert au milieu des années 2010, a depuis réalisé une énorme ascension dans le game et fait partie des visages incontournables depuis des années maintenant. Connu pour son humour autant que pour sa musique, il s'apprête à donner un gros concert à l'Accor Arena de Bercy, le 20 avril. Mais avant ça, il va dévoiler un album, "RDF", dont il vient de sortir le teaser, toujours avec beaucoup d'humour et d'autodérision.

Naza va avoir des prochains jours bien agités, lui qui est actuellement en pleine préparation de son Bercy, qui aura lieu dans dix jours. Un gros concert, pour lequel le chanteur va probablement se donner à fond, et il a d'ailleurs entamé une sacrée préparation physique si on en croit la vidéo dévoilée hier soir sur son compte Instagram ! Dans la vidéo, on le voit d'abord en pleine séance de running, avant d'enchaîner sur de la musculation (tractions, curl), puis en train de prendre un étranglement en mode MMA, avant de le retrouver endormi sur un canapé rouge, entouré de bordel.

Quand on lui demande pourquoi il fait tout ça, Naza répond d'un air inquiet "Masta, j'ai trop fait la fête !", mais on apprend finalement à la fin de la vidéo que ce teaser assez drôle sert surtout à annoncer son nouvel album, "RDF", pour "République de la fête", qui sortira le 17 avril juste avant son concert à Bercy. Un timing parfait, et un humour toujours aussi présent, un perfect pour l'artiste ! Sur le projet, qui fera 9 titres, on retrouvera 3 featurings, avec Guy2Bezbar, Keblack et L2B.