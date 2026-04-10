Koba LaD à nouveau condamné, mais en featuring sur le nouveau single de Wejdene !

Une semaine chargée d'actualité pour Koba LaD, malgré le fait qu'il soit en détention : il a été une nouvelle fois condamné pour des stupéfiants, mais il est aussi en featuring avec Wejdene !

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Koba LaD, qui continue un peu malgré lui de faire la une de l'actualité, alors même qu'il est toujours incarcéré pour avoir causé l'accident qui a provoqué la mort de son ami Will. Alors qu'il sortait un featuring avec La Rvfleuze il y a quelques jours, il est cette fois retourné devant les tribunaux dans une nouvelle affaire de stupéfiants, mais vient également de sortir un morceau avec Wejdene, "Ensemble" !

On commence par la mauvaise nouvelle : Koba vient de prendre une septième condamnation, lui qui avait été surpris avec 88g de cannabis (même pas une 'quette en vrai, ça vaaaa) lors d'une perquisition qui a eu lieu en 2020 dans un appartement à Serris, en Seine-et-Marne. Le rappeur a été condamné à "100 jours-amende", et il a été auditionné par le tribunal en visio-conférence depuis la prison. L'artiste a été condamné pour détention, mais innocenté pour le transport, et ses avocats saluent la décision de la justice.

Maintenant qu'on en a fini avec la mauvaise nouvelle, on passe à la bonne : Koba LaD est de retour en musique, sur le morceau de sa dulcinée, Wejdene. Cette dernière avait annoncé la sortie du morceau "Ensemble" la semaine dernière, et le single est donc sorti cette nuit. Un morceau dans lequel le rappeur semble demander pardon à sa go, tout en lui chantant son amour, et la chanteuse qui, elle aussi, affirme qu'elle est sous son charme. Une chanson d'amour dans un style RnB assez efficace, qui est aussi un moyen pour le couple de faire taire les rumeurs : oui, leur histoire est forte !