Kanye West interdit d'entrée sur le territoire britannique, le Wireless Festival annulé

La nouvelle est tombée hier au milieu de la journée : Kanye West ne pourra pas se rendre en Angleterre, et le festival pour lequel il était programmé vient d'être tout simplement annulé.

C'est un véritable séisme dans l'histoire de l'industrie musicale, car, dans nos souvenirs, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille se dérouler. On savait que la venue de Kanye West en Angleterre causait quelques tensions, avec le club de Tottenham qui a refusé de lui louer son stade, et les sponsors du Wireless Festival qui quittaient l'aventure lorsque Ye a été annoncé en tant que tête d'affiche. Mais les choses sont allées bien plus loin : le rappeur a été interdit de se rendre sur le territoire britannique, et le festival, lui, a été complètement annulé.

Kanye West s'est donc vu refusée sa demande d'entrée sur le territoire britannique, lui qui avait fait une demande d'autorisation électronique (ETA) ce lundi. La demande a donc été examinée par les autorités, qui ont refusé sa venue en expliquant qu'elle "ne serait pas dans l'intérêt général". Un refus évidemment motivé par les propos à caractère antisémite tenus à de nombreuses reprises par l'artiste, qui avait même sorti un morceau intitulé "Heil Hitler", d'ailleurs supprimé de plusieurs plateformes, ou renommé. Effectivement, l'Angleterre garde encore un souvenir assez douloureux de la période hitlérienne, avec des bombardements qui ont duré pendant des années et laissé le pays dans un très sale état.

Et il faut ensuite ajouter à ça les nombreux propos antisémites de Kanye West sur ces dernières années, uli qui a même dit qu'il adorait les nazis, bref, le genre de propos qui ne passent pas outre-Manche, même s'il s'est excusé depuis. En soit, rien d'illogique et ce n'est pas la première fois qu'un rappeur se voit refusé l'entrée du territoire britannique, Snoop Dogg en avait lui aussi fait les frais dans les années 2000, à cause d'une bagarre. Par contre, ce qui est inédit, c'est que le Wireless Festival, évènement londonien dont Kanye était la tête d'affiche, a carrément été annulé.

Une décision qui fait suite au départ de nombreux sponsors (Paypal, Pepsi, Diagéo), mais aussi, tout simplement, à l'absence de celui qui devait être la principale attraction du festival, le plus grand nom de l'évènement. Un sacré bordel, comme tout ce qui touche à Kanye West depuis quelques années, finalement...