Sofiane Pamart annonce son nouvel album avec J Balvin, Wyclef Jean, Rema,...

Sofiane Pamart, le pianiste préféré du rap français, annonce son nouvel album "Movie", avec une liste de featurings remplie des plus grands noms de l'industrie musicale.

Pendant longtemps, les gens qui s'occupaient de la partie "instrumentale" dans le rap français étaient un peu invisibilisés. Mais, même s'ils n'ont toujours pas la lumière qu'ils méritent aujourd'hui, tout ça est en train de changer et on le doit en partie à Sofiane Pamart. Le pianiste polyvalent a signé tellement d'instrus pour de gros artistes, que désormais, tout le monde connait son nom, et il a même des fans. Ces derniers vont être contents, puisque l'artiste vient d'annoncer la sortie de son futur album "Movie", avec une liste de feats à faire pâlir d'envie les plus grandes stars de la musique.

Car même les plus grandes stars de la musique ne peuvent pas se vanter de pouvoir inviter autant de monde sur leurs albums. Mais le talent de Sofiane Pamart est reconnu à l'international, depuis bien longtemps, il a collaboré avec pas mal de monde et ça lui ouvre beaucoup de portes. Ce prochain album du pianiste s'appellera donc "Movie", et sa sortie est prévue pour le 17 avril prochain. Sur le projet, on retrouvera J Balvin, Rema, Jimmy Butler (s'il parle du basketteur, on se demande bien pourquoi il est là, mais ça nous rend curieux), Sia, Rilès, FKJ, Christine and the Queens, Celeste, Melodie Gardot, Wyclef Jean, Nelly Furtado, Rimon, et enfin Oscar and the Wold.

Vraiment beaucoup de monde, avec des noms très connus, d'autres un peu moins, mais ça donnera la possibilité à Sofiane Pamart d'explorer un peu toutes les facettes de son art. Autant vous dire qu'on a hâte de voir à quoi ça ressemble, car même s'il risque de ne pas y avoir beaucoup de morceaux rap, les feats avec Rema, Wyclef Jean ou encore Nelly Furtado, ça nous rend vraiment curieux !