Booba : son légendaire featuring "Kalash" avec Kaaris enfin certifié diamant

C'est l'un des featurings les plus iconiques de l'histoire du rap français qui vient enfin d'atteindre la certification diamant, suite à une demande de Booba.

A l'heure du "full streaming", du tout dématérialisé, il y a des singles de diamant qui tombent à la pelle, alors qu'ils touchent parfois uniquement le public TikTok et qu'ils ne sont quasiment pas streamés par toute une partie du public rap. A l'inverse, il y a des morceaux légendaires qui, eux, n'ont pas vu l'ombre d'un diamant, alors que des millions de personnes les connaissent par cœur. C'est notamment le cas de "Kalash", le featuring historique entre Booba et Kaaris, qui vint d'être décoré d'un single de diamant 14 ans après sa sortie.

On rappelle brièvement les faits : on est en 2012, en l'an 1 avant "Or Noir" et presque personne ne connaît Kaaris, à part les braves vaillants qui ont saigné "Criminelle League" sur "Autopsie Vol.4". Alors que l'album" Futur" de Booba vient de sortir, il y a une véritable explosion dans le rap français à part d'un single en particulier : "Kalash", en feat avec Kaaris. Un feat tellement violent qu'il reste une référence 15 ans après. Un morceau d'autant plus iconique que, quelques mois plus tard à peine, ce sera la rupture entre les deux rappeurs.

🚨14 ANS PLUS TARD….



Le titre "Kalash" de BOOBA & KAARIS vient d’être certifié single de DIAMANT ! 💎



UN FEAT TOUT SIMPLEMENT LÉGENDAIRE.



▫️9 singles de diamant pour Kaaris

▫️27 singles de diamant pour Booba pic.twitter.com/rueAPBSSvD — Rvpfr (@rvpfr__) April 5, 2026

"Kalash" est donc un petit morceau d'histoire du rap français, et il vient d'être certifié d'un single de diamant en 2026, suite à une demande de Booba ! Car oui, pour ceux qui se demandent, ça fait un moment que le titre a atteint les seuils de streaming nécessaires pour faire tomber le diamant, avec 69 millions de streams seulement sur Spotify, et quasiment autant pour Youtube. Sauf que le morceau est sorti avant 2016, soit avant que le streaming ne soit pris en compte par le SNEP pour décerner les certifications.

Résultat, il faut demander au SNEP pour qu'il se repenche sur le dossier, morceau par morceau, afin de savoir si oui ou non les titres ont atteint le single de diamant. Et c'est exactement, ce que Booba a fait pour plusieurs de ses morceaux datant d'avant 2016, comme "Pitbull", "Scarface", "Validée", "Boulbi" et plein d'autres encore. Certains de ses projets, comme "Nero Nemesis" , "Lunatic" ou "Futur 2.0" viennent eux aussi d'atteindre de nouveaux seuils de certification suite à ça demande. Des décorations bien méritées pour le taulier du rap game, toujours en activité.