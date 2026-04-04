Seth Gueko annonce "Saint Sauveur" avec Dinos, les X-Men, Jungle Jack, Dinos, Akhenaton,...

Seth Gueko vient d'annoncer la sortie de son nouvel album sur lequel on retrouvera également les X-Men, Akhenaton, Dinos, Lacrim, Jungle Jack : ça va kicker très, très fort.

Il y a plusieurs mois, Seth Gueko avait annoncé sa volonté de se mettre un peu en retrait de ce qu'on appelle le "rap game", à savoir la compétition inhérente à la pratique du rap. Une compétition notamment commerciale, avec des premières semaines scrutées à la loupe, qui passe devant le tribunal des ratpis qui décide si vous avez triché ou non. Mais s'il arrête la compèt, Seth Guex n'arrêtera jamais le rap : il est trop piqué par sa passion, et il va le prouver avec ce nouvel album, "Saint Sauveur", dans lequel il sera entouré de grands kickeurs du rap français.

On avait déjà eu un aperçu de ce à quoi va ressembler "Saint Sauveur", avec ce featuring entre Seth Gueko et Lacrim sorti il y a quelques jours. Et au vu du teaser dévoilé par le Barlou dans la soirée d'hier, on dirait bien qu'on va rester dans cette DA old school qui, on l'avoue, nous plait beaucoup. Entre la prod de Mehsah, qui donne le ton, et les noms des invités dévoilés, on se dirige vers un album d'amoureux de kickage, de rimes et de jeux de mots. On retrouvera donc Dinos, Faf Larage, Akhenaton, 404Billy, les X-Men, Jungle Jack, Perso, et Big Twins, soit quasiment ce qui se fait de mieux en termes de kickeurs dans le rap français actuel.

La date de sortie a elle aussi été révélée, le projet sortira le 29 mai 2026, et Seth Gueko annonce également un concert au Bataclan en novembre pour fêter tout ça. Si vous aimez le kickage, et le rap qui parle d'autre chose que d'une vie de gangster complètement inventée alors que les artistes se font racketter par les grands de votre quartier, alors rendez-vous le 29 mai !