Meek Mill continue de faire monter la pression avec son "Victory Freestyle"

Meek Mill est toujours très en forme et il tient à le faire savoir, en multipliant les freestyles de qualité, en attendant un album qui est en cours de construction.

Alors que le rap US semble s'enfermer dans de la rage music un peu fade, sans trop d'imagination, se contentant de reprendre les codes posés par Playboi Carti et les autres Soundcloud rappers de la dernière décennie, ça fait toujours plaisir de revoir des rappeurs de l'ancienne génération brûler des instrus. On pense notamment à Jay-Z, qui est au centre de plusieurs rumeurs de nouvel album, mais aussi à Meek Mill, qui balance de nombreux freestyles, dont le dernier en date, "Victory Freestyle", semble mettre d'accord la presse spécialisée rap US.

Le mois dernier déjà, Meek Mill rappelait à tout le monde à quel point c'était un bon rappeur avec "Head High Freestyle" dans lequel on retrouvait son flow caractéristique et l'énergie au micro qui l'a fait connaître. Cette fois, changement d'ambiance, on part sur quelque chose d'encore plus énervé, avec le rappeur qui est très, très proche de la caméra (peut-être un peu trop?). L'instru et le flows sont beaucoup plus agressifs que sur son précédent freestyle, on sent la rage, la même qu'on trouvait dans les premiers morceaux du rappeur de Philadelphie.

Cette fois, on n'est pas dans la célébration : Meek Mill a envie de tout brûler. Et clairement, ce genre de mood, ça annonce un projet, ou alors on n'y connait rien ! D'ailleurs, tout le monde dans les commentaires lui demande un album, et la presse spécialisée salue la performance du rappeur. On espère que ses fans seront entendus !