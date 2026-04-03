Yeat rappe sur le corps d'Ice Spice dans le clip de "N@ked"

Ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant la description exacte de ce qui se passe dans le dernier clip de Yeat : il rappe sur le corps d'Ice Spice, et ça fait le buzz.

Parmi les nouveaux visages qui émergent sur la scène rap US, Yeat est un de ceux dont la presse spécialisée parle le plus. Cela fait déjà quelques années qu'il est dans le circuit, presque dix ans en vérité, mais cela fait seulement 3 ou 4 ans qu'il commence à faire du bruit. Et cette année, il a franchi un cap en terme de "hype". Après la sortie de son album "Lyfestyle", qui a atteint la première place des charts en 2024, il était attendu au tournant pour son nouveau projet, "ADL", sorti vendredi dernier. Un album qui contient le titre "N@ked", dont le clip vient de sortir et dans lequel il rappe sur le corps d'Ice Spice.

On sait que ça paraît étrange, dit comme ça, mais le clip est semble-t-il en train de devenir viral de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut dire que l'idée est un peu inattendue : grâce à plusieurs procédés de montage vidéo, Yeat est mis en scène en train de rapper, minuscule, sur différentes parties du corps d'Ice Spice, qui est beaucoup mis en avant dans le clip. On remarque d'ailleurs qu'elle a recommencé à manger, ça fait plaisir. Dans le creux de l'oreille, sur la paume de sa main, accroché à ses talons, et évidemment, sur son boule, le rappeur a fait le tour.

Une idée assez innovante, même si on n'est pas sûr que ça influence beaucoup de monde ou que ça reste dans les mémoires. Au niveau musical, on a un morceau de "rage music" hyper commercial, avec assez peu de phrases, qui nous parle d'une attirance physique entre deux personnes qui ne veulent visiblement pas s'impliquer avec des sentiments, toujours dans le style un peu nihiliste de Yeat depuis ses débuts. Un peu à l'image de ce qu'on retrouve sur le reste de l'album, même si on peut lui reconnaître qu'il propose des feats assez ambitieux, comme Elton John ou Kylie Jenner qu'on ne retrouve pas souvent sur des albums de rap ! Mais pas sûr que ça suffise pour pondre un classique...