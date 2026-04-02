Passi de retour : il tease un morceau avec Akhenaton, Les Sages Poètes de la Rue, Rocca, les 2 Bal,...

Alors que Passi prépare la sortie de son nouvel album, "Bande Original", il vient d'annoncer la sortie du single "Les saigneurs du micro" avec Akhenaton, Rocca, Rockin Squat, les 2 Bal, les Sges Poètes de la Rue,...

Ce qu'il y a de bien avec nos rappeurs français des années 90, c'est qu'ils sont de véritables passionnés de rap, et bien souvent ils continuent à faire des morceaux, avec un peu moins d'ambition et de régularité que par le passé, mais toujours la même exigence. C'est par exemple le cas de Passi, véritable légende du rap français, taulier du Ministère AMER, du Secteur Ä et de Bisso Na Bisso, qui vient d'annoncer l'arrivée d'un single avec un casting rempli d'anciennes stars du mouvement.

On dit stars, mais le mot légende serait plus adapté pour les rappeurs qui vont venir kicker sur le nouveau single de Passi, "Les saigneurs du micro", qui sortira le 3 avril. Car le casting est tout simplement impressionnant, de mémoire, jamais tous ces gros noms n'ont été réunis sur le même morceau : Akhenaton, Rockin Squat, Rocka, Les Sages Poètes de la Rue, les Neg'Marrons, les 2 Bal et Papillon Bandana. Que des anciennes gloires des années 90, des brûleurs de mic', on a hâte de découvrir ce que ça va donner en 2026.

Le single n'arrive évidemment pas tout seul : il vient avec une annonce de nouvel album pour Passi, qui dévoilera son projet, intitulé "Bande Originale", le 24 avril prochain. Cela fait plusieurs années que le rappeur de Sarcelles n'a pas sorti d'album, on est donc là encore très curieux de voir ce qu'il nous prépare !