Alors que Kanye West vient de dévoiler son nouvel album "Bully" il y a quelques jours, l'album ne fait clairement pas l'unanimité, et ça entraîne des réponses bien violentes de la part de Ye et sa team.

Après des mois, et même plus d'une année de teasing, Kanye West a bien fini par dévoiler l'intégralité de son album "Bully" dans sa version finale. Un 18 titres, avec quelques featurings et quelques très bons morceaux, notamment quand il redevient le boss du sampling, une pratique qui l'a hissé en haut de la pyramide il y a 20 ans. Mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de morceaux anecdotiques, et l'album se fait en général allumer par la critique. Notamment par le média Pitchfork, à qui Kanye et son label ont décidé d'envoyer une réponse violente.

Pitchfork, c'est un des sites américains en ligne qui était le plus influent dans le domaine de la critique musicale. Un domaine dont les "professionnels" ont évidemment perdu en hype, remplacés par des Youtubeurs et des créateurs de contenus pas toujours très intéressants. Le magazine en ligne conserve cependant une certaine influence, et il a attribué à "Bully" la note peu flatteuse de 3,4/10, en qualifiant le Kanye West de "Bully" de "pale copie" de ce qu'il était par le passé. Et forcément, ça n'a pas du tout plu aux fans de Ye, et encore moins à l'artiste lui-même, ainsi que son label.

Car "Bully" est sorti sur le label Gamma, un nouveau partenaire pour Kanye West, et visiblement, ce partenaire est à fond derrière l'artiste, comme en témoigne leur réponse à Pitchfork.

C'est un poisson d'avril ? On ne savait même pas que Pitchfork existait encore après qu'ils aient donné un 5/10 à "Born To Die" de Lana del Rey, et qu'ils se soient rétractés une fois que l'album est devenu le plus gros succès d'une artiste féminine dans le Billboard de tous les temps pour un premier album.

Une manière pour Gamma de rappeler qu'effectivement, les "critiques", même quand elles viennent de médias spécialisées, peuvent tomber complètement à côté de la plaque, ce qu'elles font régulièrement d'ailleurs, et que l'art est quelque chose de subjectif qui n'aura donc pas le même impact sur tout le monde. Un rappel nécessaire, même si on est pas sûrs que ça suffise à sauver "Bully", qui reste assez loin des meilleurs albums de Kanye, bien qu'il fasse un véritable carton niveau chiffres pour le moment.

C'est un peu le problème avec Kanye West : il fait tellement n'importe quoi avec sa comm, en essayant de vendre chacun de ses projets comme un disque qui va révolutionner l'humanité, qu'on est forcément "déçus" quand on écoute le projet. Cependant, 3,4/10, c'est clairement méchant, et on sent que Ye paie ses dérapages passés...