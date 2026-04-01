Wejdene de retour avec Koba LaD en featuring sur "Ensemble"

Après quelques mois d'absence, Wejdene vient d'annoncer son retour en teasant la sortie d'un morceau en feat avec Koba LaD, "Ensemble", qui arrive très bientôt.

L'histoire d'amour très suivie et bien médiatisée entre Wejdene et Kboa LaD a évidemment pris un tournant un peu compliqué, après la condamnation du rappeur à 6 ans de prison pour avoir provoqué l'accident mortel qui a causé la mort de son ami Will. Alors que l'idylle entre les deux artistes venait d'être rendue publique, voilà qu'un des deux membres du couple prend plusieurs années de prison. De quoi alimenter les rumeurs de séparation, mais pas de quoi entamer le mental de Wejdene, qui vient d'annoncer son retour, avec un single, "Ensemble", sur lequel on retrouvera Koba LaD !

L'information a déjà commencé à pas mal tourner sur plusieurs réseaux sociaux, depuis que la chanteuse a elle-même dévoilé tout ça via son compte Instagram. Dans le post, on trouve une petite vidéo dans laquelle on voit Wejdene au top de son style, dans plusieurs endroits de Paris, en train de chanter l'amour. Et plus tard dans la vidéo, on peut entendre Koba en train de chanter lui aussi, en parlant d'amour. Le message est clair : le couple est toujours bien là, et les liens sont forts, la prison n'y changera rien.

En légende, on peut lire que le morceau sera disponible le 10 avril, soit à la fin de la semaine prochaine, et qu'il s'appellera visiblement "Ensemble". Ce qui est clair, c'est que niveau symbolique, c'est très fort d'annoncer ça de cette manière, quand au côté musical, on semble un peu replonger dans le RnB des années 2000/2010 avec cette prod aux intonations un peu électroniques. On est curieux de voir ce que ça va donner !