Gims annonce son retour avec un single provocateur : "Aux Arrêts"

A peine sorti de garde à vue, Gims est de retour au charbon et annonce la sortie d'un single aux paroles qui résonnent avec son actualité : "ils vont me mettre aux arrêts" !

Son nom est dans tous les médias en ce moment : Gims est partout, et les gens ont beaucoup parlé de lui parce qu'il a été placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée. Relâché à la fin de la semaine dernière, il est rapidement retourné au charbon, en montant notamment sur scène avec Théodora pour chanter "SPA" ce weekend. Et aujourd'hui, le chanteur refait parler de lui en annonçant un nouveau single avec des paroles assez évocatrices.

On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Gims est très fort dans son marketing et son image, sa manière de vendre ses morceaux, de les mettre en avant. Et dans le contexte actuel, pas besoin d'en faire des tonnes pour faire parler de l'artiste, lui qui a dominé les charts assez largement en 2025. Du coup, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans lequel on peut l'entendre chanter des paroles assez drôles :

Aux arrêts, ils vont me mettre aux arrêts, j'envoie bangers depuis des années, on va les désarmer, tous les DJs aux aguets, est-ce que j'aurais l'exclu cette année ?

Un morceau dont l'instru reprend les codes de tous ses anciens tubes, le fameux "riddim Gims" qui a tant fait parler la semaine dernière, et dont les paroles semblent faire référence à ses récents déboires judiciaires. On doit avouer que le timing nous fait beaucoup rire, en plus des paroles, et l'artiste a annoncé que son single sortait vendredi !