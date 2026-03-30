RNBOI accélère encore avec Elle voulait, le nouveau single extrait de My Eyes Only - Flashback

Il y a des artistes qui prennent le temps. Et d’autres qui imposent leur rythme.

En moins d’un an, RNBOI s’est installé comme l’un des visages les plus marquants de la nouvelle scène française. Une ascension rapide, portée par des hits massifs… mais surtout par une identité musicale déjà très affirmée.

Aujourd’hui, il revient avec Elle voulait, un nouveau single déjà viral, extrait de son projet

Un phénomène qui dépasse les chiffres

À seulement 19 ans, RNBOI enchaîne les succès à une vitesse impressionnante.

Avec Mon Bébé, certifié diamant et cumulant plus de 250 millions de streams ou encore Avec moi en featuring avec Nono La Grinta, certifié or, l’artiste a rapidement su capter l’attention.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout sa capacité à créer des mélodies immédiates, presque instinctives, qui marque.

Sa musique navigue entre pop, R&B et rap, avec des influences qui vont des États-Unis à l’Afrique, en passant par le Maghreb, un mélange qui reflète son parcours personnel.

Elle voulait, un single déjà viral

Avec Elle voulait, RNBOI frappe encore fort. Porté par une prod afro efficace signée Ambitous et Seny (au piano), le titre repose sur une topline particulièrement addictive, fidèle à ce qui fait le succès de l’artiste.

Les chiffres Tik Tok ont explosé depuis la sortie, donc on peut annoncer :

déjà plus de 51 000 créations sur TikTok et plus de 245 000 créations Snapchat en deux semaines

une place de #1 du Top Viral Tik Tok

Un démarrage qui confirme l’engouement autour du projet.

My Eyes Only – Flashback, un projet plus abouti

Après un premier projet remarqué en 2025, RNBOI enchaîne avec My Eyes Only – Flashback, un nouveau projet de 14 titres pensé comme une suite.

Conçu en seulement quatre mois, le projet explore différentes ambiances, avec une approche très instinctive :

« Il y a des sons avec différentes vibes… tout ce qu’on est capables de faire avec Max et Seny »

Les morceaux s’enchaînent comme des souvenirs, chacun avec sa couleur, entre énergie, mélancolie et refrains accrocheurs.

Des collaborations à la hauteur de son ascension

Pour ce nouveau projet, RNBOI s’entoure d’un casting solide :

Aya Nakamura

L2B

ElGrandeToto

Ayra Starr

Des collaborations qui illustrent déjà l’ampleur de son réseau et son ouverture internationale.

Une trajectoire construite très tôt

Originaire de Nemours (77), RNBOI grandit dans un environnement musical riche : R&B américain, sonorités maghrébines, rock indie… Repéré à seulement 16 ans par les producteurs Max et Seny, il développe rapidement son univers artistique. Ses premiers titres attirent l’attention, jusqu’à obtenir une reconnaissance majeure avec Reste-là, aux côtés de Tiakola et Monsieur Nov, récompensé aux Flammes 2025.

Puis tout s’accélère.

Un artiste en mouvement

Avec My Eyes Only – Flashback, RNBOI ne cherche pas à ralentir.

« Ce n’est pas forcément moi qui change, mais le monde autour de moi »

Une manière de résumer une ascension fulgurante… mais maîtrisée. Car derrière la rapidité, il y a une vraie cohérence artistique.

Un projet à suivre de près

Avec un single déjà viral, des collaborations solides et une identité musicale affirmée, RNBOI confirme qu’il faudra compter sur lui en 2026.

📀 Écouter le projet My Eyes Only – Flashback : https://rnboi.lnk.to/MyEyesOnly-Flashback

🎧 Voir le clip de Elle voulait : https://www.youtube.com/watch?v=Mzgx9dp0Jdw

Une chose est sûre : le phénomène ne fait que commencer.