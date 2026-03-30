XVBarbar met le feu à l'Olympia avec Kaaris et Niska

Comme un parfum de 2015 ce weekend, avec cet incroyable concert du XVBarbar à l'Olympia qui, pour l'occasion, a invité Kaaris et Niska à monter sur scène, pour le plus grand bonheur du public.

Lorsqu'on parle de 2015 et du "second âge d'or" du rap français, beaucoup de noms évidents viennent en tête, à commencer par Kaaris, Lacrim, Booba version 2.0, SCH et tout un tas d'autres gros artistes qui ont eu un succès incroyable. Mais il y a des noms que les médias mainstream oublient de citer. Pourtant, ceux qui étaient là à ce moment ont vu, ils savent : XVBarbar était surpuissant à l'époque, et eux aussi, ils ont fait aprtie de cet âge d'or. Et ils l'ont prouvé ce weekend, avec leur concert bouillant à l'Olympia, rempli d'énergie, pendant lequel on a pu voir Kaaris et Niska.

Car ce dimanche 29 mars, le XVBarbar était en concert à l'Olympia, et ça a été l'occasion de rappeler qu'eux aussi avaient été des précurseurs dans le domaine de la trap et de la drill (plutôt style Chicago) : ils ont littéralement mis le feu à la salle, c'était le bordel, et on adore. Le groupe n'a peut-être pas sorti de projet depuis 2019, mais ils ont toujours la dalle, et le public les suit comme au premier jour. Il faut dire aussi que l'équipage avait préparé les choses à la perfection, avec Niska qui les rejoint sur scène pendant le concert, pour rapper "Carjack Chiraq" devant une foule en délire, un des morceaux les plus emblématiques de cette époque.

Mais ce n'était pas la seule surprise au programme : Kaaris est lui aussi venu prêter main fort au XVBarbar en performant "C'est la base", et clairement, le public n'était pas près pour toute la sauvagerie de Riska. Bref, un très bon concert qui s'est bien passé, avec une énergie folle, un public qui répond présent : si avec ça, vous n'avez toujours pas compris que le collectif parisien est légendaire, on ne sait aps ce qu'il vous faut !