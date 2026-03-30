Kanye West explose les compteurs en streaming avec "Bully"

Alors que Kanye West dévoilait la semaine dernière son nouvel album "Bully", le projet semble en passe de faire tomber quelques records, avec des chiffres hallucinants.

Cela aura mis du temps, des années presque, mais on a enfin recommencé à parler de Kanye West pour sa musique, et non pour ses dérapages et ses crises de folie sur Twitter. Car dans la nuit de vendredi à samedi dernier, Yeezus a enfin dévoilé son album tant attendu, "Bully", teasé depuis plus d'un an de manière parfois un peu maladroite. Une sortie qui a pu faire un peu grincer des dents, en raison de la présence de certaines choses générées par IA, mais on dirait bien que le public a répondu présent.

Vous vous en doutez, comme tout ce qui touche à Kanye West, les informations sont un peu bordéliques. Le compte Twitter Kurrco, assez fiable sur ses informations au sujet du rap US, fait état d'un score vraiment très haut pour "Bully" sur la plateforme Spotify : en seulement une journée, l'album aurait enregistré 33,2 millions de streams. Mais l'équipe de Kanye, notamment l'entreprise Gamma avec laquelle il est très lié, a fait savoir que ces chiffres ne seraient que partiels, et affirment eux que l'album a frôlé les 50 millions de streams sur Spotify en une journée.

Ils en profitent pour tacler un peu J. Cole, en disant qu'ils sont loin devant, alors que Cole est l'artiste avec le plus gros démarrage du rap US jusqu'ici. Une petite guerre des chiffres, ça faisait longtemps, on croyait que les américains étaient passés au-dessus de ça mais visiblement ça n'est pas le cas. En tout cas, bravo à Kanye West pour son démarrage, et cet album qui contient des titres très efficaces, toujours avec beaucoup de créativité à l'image de "Punch Drunk", "Whatever Works", "Father" avec Travis Scott et bien d'autres encore.