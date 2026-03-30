Gims est redevenu un homme libre, et il a profité de son weekend pour venir mettre le feu sur scène lors du Zénith de Theodora à Paris, en interprétant "SPA".

C'était probablement la news qui a fait le plus parler la semaine dernière dans le rap game : Gims a été placé en garde à vue, entendu dans une enquête du parquet national de lutte contre la criminalité organisée, pour une histoire de blanchiment d'argent. Des accusations qui semblaient sérieuses, puisque la garde à vue du chanteur avait été prolongée dans un premier temps, mais l'artiste est finalement sorti assez rapidement. Pile à temps pour monter sur scène aux côtés de Theodora, pour mettre le feu pendant son Zénith de Paris en chantant "SPA".

On dit que Gims est sorti, mais il n'a cependant pas été blanchi de tout soupçon : il a été placé sous contrôle judiciaire et a dû payer une caution dont le montant n'a pas été communiqué. Il doit informer le juge de ses déplacements, ce qui risque de bien l'handicaper dans les prochains mois. Cependant, il n'a pas été arrêté et placé en détention, ce qui veut dire que la justice n'a pas d'éléments tangibles pour l'enfermer, et qu'il est donc présumé innocent. D'une certaine manière, Meugi est donc en "stand by", et il a décidé de ne pas se laisser abattre, en venant prêter main forte à Theodora.

Car la chanteuse était en concert au Zénith de Paris le dimanche 29 mars et Gims en a donc profité pour l'accompagner sur scène afin de chanter leur tube, "Spa", à deux. A la fin du show, Gims a pris quelques instants pour remercier tout le monde : "Merci infiniment. Ça fait chaud au cœur d’être là ce soir tout particulièrement. Merci pour tout, pour toutes ces années, merci à vous, le public. I love you !". On espère que la justice fera rapidement son travail, que ce soit pour condamner ou pour blanchir le chanteur, car dans les deux cas, faire traîner cette enquête ne peut que nuire à al réputation du concerné.