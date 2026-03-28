Jul s'exporte à l'internationale avec un nouveau feat avec Mohamed Ramadan

Le morceau, intitulé “Bin Edek”, voit Jul unir son flow marseillais à l'énergie de Mohamed Ramadan

Le J continue de s'exporter à l'internationale ! Alors qu'il n'a plus rien à prouver en France, avec un cinquième disque de diamant pour son album "La Zone en Personne", celui qui a créé sa chaîne Twitch vient de faire un nouveau morceau en collaboration avec un artiste égyptien.

Le morceau, intitulé “Bin Edek”, voit Jul unir son flow marseillais et ses beats percutants à l'énergie et au charisme de Mohamed Ramadan, star du hip-hop et du cinéma en Égypte. La production de The Ironix apporte un son global, mélangeant rap français et influences orientales, capable de séduire un public mondial.

Ce feat international confirme que Jul ne se contente pas de régner sur la scène française, mais souhaite étendre son univers à travers le monde. Les fans des deux artistes se retrouvent sur les réseaux sociaux, applaudissant cette collaboration qui dépasse les frontières et rapproche deux cultures musicales.

Avec ce nouveau titre, Jul prouve encore une fois qu’il est un artiste visionnaire, capable de faire le pont entre les genres et les cultures, et que le rap français n’a plus de limites géographiques.