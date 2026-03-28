J.Cole avoue s'être battu avec Diddy il y a plusieurs années

C’est une confession qui fait l’effet d’une petite bombe dans le monde du rap.

C’est une confession qui fait l’effet d’une petite bombe dans le monde du rap. J. Cole a récemment confirmé une rumeur qui circulait depuis longtemps : il s’est bien battu avec Diddy il y a plusieurs années.

Sans entrer dans les détails de l’altercation, le rappeur de Fayetteville a tenu à remettre les choses dans leur contexte. Loin d’un conflit durable, cet incident appartient désormais au passé.

« Avec Puff, c'était comme s'il n'y avait plus de problème. On n'a eu aucun souci pendant des années, même après cet incident, a-t-il révélé. Tout a été vite réglé et on était en bons termes. »

Cette déclaration confirme une chose : malgré cette bagarre, les deux artistes ont su faire preuve de maturité en mettant rapidement fin aux tensions. Une situation plutôt rare dans un milieu où les clashs peuvent durer des années.

Mais ce qui intrigue encore plus, c’est la suite de son témoignage. J. Cole explique qu’un morceau impliquant Diddy devait voir le jour, bien après leur différend.

« Mais tu sais, Puff était sur le morceau que j'avais sur Off-Season, et on allait le sortir en se disant : "T'inquiète, le temps a passé, il ne va rien ressentir", a-t-il poursuivi. Et puis tout a basculé avec Diddy… et là, je me suis dit : "Non." C'était comme s'acharner sur un homme déjà à terre, tu vois ce que je veux dire ? »

Une prise de position qui montre un certain sens de l’éthique. À l’heure où Diddy traverse une période particulièrement compliquée, J. Cole préfère faire preuve de retenue plutôt que d’alimenter les polémiques.

Il va même plus loin en expliquant pourquoi il refuse de dévoiler tous les détails aujourd’hui :

« C'était comme si cela aurait donné aux médias et au monde entier plus de munitions pour détruire ce type, a-t-il ajouté. Mais c'est arrivé. »

Au final, cette révélation confirme une chose essentielle : dans le rap, derrière les tensions et les egos, il existe aussi des histoires de réconciliation, de respect et de recul. J. Cole choisit ici de ne pas raviver une vieille querelle, préférant laisser cet épisode là où il appartient, dans le passé.