Kanye West n'a toujours pas sorti "Bully"... mais on connaît les feats !

Annoncé, teasé, repoussé… et finalement toujours absent.

Annoncé, teasé, repoussé… et finalement toujours absent. Alors que les fans attendaient la sortie de Bully ce vendredi 27 mars, Kanye West a une nouvelle fois décidé de jouer avec les nerfs de son public. Mais si l’album se fait désirer, une chose commence à se préciser : ses featurings.

Un rollout chaotique… comme d’habitude

Ce n’est plus vraiment une surprise. Depuis plusieurs années, chaque sortie de Kanye West suit un scénario bien rodé : annonces floues, dates changeantes, listening parties spectaculaires et, surtout… aucun respect du calendrier initial.

Bully ne fait pas exception. Malgré une listening party organisée dans la nuit du 26 au 27 mars et des extraits déjà diffusés, l’album n’est toujours pas disponible sur les plateformes de streaming au lendemain de sa sortie supposée.

De quoi frustrer les fans, mais aussi entretenir un certain mystère autour du projet.

Une liste de feats déjà prometteuse

Si Kanye garde le silence sur la sortie officielle, plusieurs noms ont néanmoins émergé concernant les collaborations présentes sur l’album.

Parmi eux, Travis Scott, fidèle allié de Ye depuis plusieurs années. Sa présence laisse présager des morceaux sombres et atmosphériques, dans la lignée de leurs précédentes collaborations.

Autre habitué : Ty Dolla $ign. Déjà omniprésent sur ses récents projets, il devrait apporter sa touche mélodique et ses refrains efficaces.

Plus surprenant, CeeLo Green ferait également partie du casting. Un choix qui pourrait orienter certains morceaux vers des sonorités plus soul ou gospel, un terrain que Kanye affectionne particulièrement.

Mais ce n’est pas tout. L’album pourrait aussi servir de vitrine à de nouveaux talents, comme Nine Vicious, encore peu connu du grand public.

Enfin, la présence d’André Troutman intrigue particulièrement. Associé à l’héritage funk et au vocoder, ce featuring pourrait annoncer une direction musicale plus rétro-futuriste.

Un album encore en mutation ?

Si ces collaborations donnent un aperçu de l’univers de Bully, rien ne garantit qu’elles seront toutes présentes dans la version finale.

Kanye West est connu pour modifier ses albums jusqu’à la dernière minute, voire après leur sortie. Tracklist changeante, morceaux retravaillés, feats ajoutés ou supprimés… tout reste possible.

Alors, sortie imminente ou nouveau délai ?

Difficile à dire. La tenue d’une listening party laisse penser que l’album est prêt, ou du moins très avancé. Mais avec Kanye, la notion de “version finale” reste toujours relative.

En attendant, les fans n’ont plus qu’à actualiser frénétiquement leurs plateformes de streaming… ou à prendre leur mal en patience.