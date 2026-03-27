La Rvfleuze semble mettre tout le monde d'accord avec "Numéro d'écrou"

La Rvfleuze vient de dévoiler son album, qui était l'un des plus attendus sur la scène rap français en ce début d'année 2026. Et visiblement, il est à la hauteur des attentes !

Le rap français est à nouveau en ébullition, après quelques semaines de creux dues aux périodes de jeûne religieux. A part l'album de PLK, qui a fait de très gros scores (ce qui a d'ailleurs fait pas mal parler du côté de certains), pas grand chose à se mettre sous la dent, mais cette semaine, on a du très lourd niveau sorties, que ce soit en Rap, en RnB ou en "pop urbaine". Du Dosseh, du RnBoi, du Jeune Morty, du Nahir, mais surtout, du La Rvfleuze, qui vient de dévoiler son tout premier album, "Numéro d'écrou", qui met visiblement tout le monde d'accord.

Depuis 2025, on a pris l'habitude de voir émerger des artistes très street, très prometteurs, à l'image de La Mano 1.9 ou de Nono La Grinta, avec une hype de fou, mais dont les projets ne font finalement pas des scores énormes. Sauf que cette fois, avec "Numéro d'écrou" de La Rvfleuze, on pourrait bien avoir droit à un joli succès, car sur les réseaux, presque tout le monde semble valider le projet. Notamment les featurings, qui sont assez réussis. "Crypto" avec Hamza offre par exemple un beau mélange entre deux univers vocaux très différents.

Le feat avec Freeze était déjà connu de tout le monde, et validé évidemment, celui avec Gazo, "RKO", est plutôt réussi avec sa prod bien sombre et bien cérémonieuse, et même le feat avec Koba LaD, "Promenade", passe bien. Globalement, les prods du projet sont assez bonnes, sans aller trop chercher dans l'originalité, du début à la fin, on est bien maintenus dans cet univers sombre, oppressant et effrayant, un peu violent et triste, bref, un premier album très prometteur pour La Rvfleuze !