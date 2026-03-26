Dosseh de retour demain avec un nouveau projet, "Dieu donne, j'utilise part 2"

Un peu moins d'un an après la sortie de la première partie, Dosseh est de retour avec la suite de son projet "Dieu donne, j'utilise part 2", et ça promet.

Il y a des rappeurs dont on a parfois un peu du mal à comprendre la trajectoire et la carrière. On pense évidemment à Dosseh : l'artiste a passé près de 15 ans à kicker dans un anonymat quasi-complet, enchaînant les featurings avec de gros noms du game, gagnant le respect de ses collègues rappeurs, sans toutefois jamais accéder à la lumière. Puis vint la lumière, grâce à des titres comme "Nirvana", "Holy Water Freestyle", et surtout "Nirvana" avec Booba. Il passe quelques années au top, avant de retourner dans l'ombre, progressivement, même si son rap est toujours aussi bon. Et il va le prouver avec "Dieu donne, j'utilise part 2", qui sort demain.

Un projet qui est la suite de la première partie sortie en juin 2025, un 9 titres de bonne qualité sur lequel on retrouvés d'excellents morceaux comme "Boulevard des allongés" ou encore "Rapstar" avec Prince Waly. Depuis, on a eu droit à quelques autres titres de qualité, à un freestyle légendaire avec Pit Baccardi et Lino, mais demain, Dosseh est donc de retour avec la deuxième partie de son projet, qui est prometteuse. Là encore, 9 morceaux, dont deux feats aevc JRK 19 et KLN du groupe L2B.

Autant vous dire que ça sent bon ! Car son dernier single en date, "Victor Newman", montrait bien que Dosseh était toujours à placer parmi les plumes les plus tranchants du rap français actuel. On se donne donc rendez-vous demain pour découvrir cette nouvelle petite dinguerie.